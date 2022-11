Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen considera que um travamento na curva 8 em Interlagos, na única volta que fez no Q3 durante a classificação para a corrida sprint deste sábado, no GP de São Paulo de Fórmula 1, lhe custou a chance de derrotar Kevin Magnussen na briga pela pole.

Com a chuva caindo sem parar logo no início do Q3, todos os pilotos sabiam que sua melhor oportunidade de marcar um tempo viria logo no início da sessão. Magnussen, que liderou os carros para fora dos boxes, teve as melhores condições e fez uma volta brilhante para garantir a primeira pole position para ele e para a Haas.

Mas Verstappen, que era o favorito para ocupar o primeiro lugar, acredita que terminaria a sessão na liderança se não tivesse cometido um erro na metade da volta. O campeão mundial disse que um pequeno travamento na curva 8 – a direita apertada depois da Laranjinha – fez a diferença, já que as condições deterioradas significavam que não havia segunda chance de melhorar, especialmente após a paralisação da bandeira vermelha após a batida de George Russell.

“Sabíamos que seria naquela volta, porque havia a possibilidade de chuva”, explicou o piloto da Red Bull. “Acho que eu era o quarto ou quinto carro e acabei travando na curva 8. Me custou a pole hoje. Mas ainda assim, comparado com a oposição adequada para amanhã, parece bom. E, nessas condições, tudo pode acontecer."

Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, George Russell, Mercedes AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O Holandês admitiu que as mudanças nas condições durante a qualificação, que começou úmida no Q1 e depois secou antes de chover novamente no Q3, tornou especialmente difícil avaliar quanto risco correr.

“Foi difícil”, disse ele. “Quero dizer, você tem que encontrar o limite de quanto você pode forçar. Mas também, você não quer cometer grandes erros e potencialmente desistir. Então ficamos calmos do Q1 ao Q2. O Q3 foi um pouco mais como uma loteria. Mas, no entanto, ainda estou na primeira fila.”

Verstappen larga um lugar à frente do piloto da Mercedes, Russell, com Charles Leclerc, da Ferrari, definhando em 10º depois que a escuderia italiana colocou intermediários no início do Q3. E com a corrida de sprint de sábado dando ao campeão mundial a chance de avançar antes do GP principal de domingo, ele estava relaxado com a situação.

Questionado se, com o campeonato terminado, ele poderia correr mais riscos e se divertir no sprint, Verstappen disse: “Sempre vou tentar me divertir, mas acho que a abordagem deve ser sempre a mesma. Mas sim, vamos ver como seremos competitivos amanhã na corrida. Mas também tem o clima. Quer dizer, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Isso que torna Interlagos sempre muito especial para todos.”

