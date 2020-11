Ex-engenheiro de Hamilton revela momento em que inglês percebeu importância do gerenciamento de pneus na F1

A definição da Pirelli como fornecedora única de pneus na Fórmula 1 em 2011 obrigou alguns pilotos a alteraram a maneira com que pilotavam seus carros. De acordo com Mark Temple, ex-engenheiro de Lewis Hamilton na McLaren, o piloto inglês foi um dos que tiveram que se adaptar à nova realidade.

Temple, que agora atua como principal engenheiro de desempenho automotivo da McLaren, afirma que a "virada de chave" de Hamilton aconteceu em 2012, quando percebeu a necessidade de gerenciar o desgaste dos pneus durante a corrida.

“Em 2011, a Pirelli apareceu e isso meio que mudou a maneira como você tinha que dirigir na corrida”, explica Temple. “A ideia de que você tinha que dirigir mais devagar para ir rápido era bem estranha para Lewis. Além disso, foi um ano difícil para ele - havia muita coisa acontecendo em sua vida - mas isso foi uma coisa que foi seu maior desafio naquele momento.”

“Principalmente porque seu companheiro de equipe era Jenson [Button], que era o mestre em ir rápido enquanto dirigia devagar. E isso meio que o perturbou um pouco ... o ponto em que me lembro dele apenas tendo aquele momento em que a chave virou foi em Barcelona.

“Em 2011 ele ainda estava resistindo à necessidade de dirigir mais devagar para cuidar dos pneus, mas em 2012, em Barcelona, ​​[depois] daquela fantástica pole position, fomos para o final do grid por causa de um erro de abastecimento na qualificação.

“A única maneira de passar em Barcelona​ é superando todos os outros pilotos usando o gerenciamento de pneus e isso foi como uma espécie de ‘virada de chave’... e ele colocou seu foco nisso e a partir daquela corrida ele realmente entendeu a importância disso. ”

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Barcelona 2012 foi o GP que Pastor Maldonado venceu de forma espetacular, enquanto Hamilton terminou em oitavo lugar - à frente de Button.

“De certa forma, isso caracteriza Lewis: ele está no seu melhor quando está com o pé atrás”, continua Temple.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema; entenda

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton e suas conquistas?