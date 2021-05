Sem perder tempo, a Fórmula 1 estará de volta no fim de semana com o GP da Espanha, no Circuito da Catalunha, em Montmeló. O local, que era utilizado na pré-temporada até o ano passado será parte da quarta etapa da temporada de 2021.

E se tem mais uma corrida, teremos a promessa de mais um duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que tem sido a tônica da temporada até agora, além das participações de seus respectivos companheiros de equipe, além da intromissão de algum piloto das equipes ‘melhores do resto’, como Lando Norris e a McLaren.

O fim de semana também marca o início da temporada de 2021 da Fórmula 3, com a presença de Caio Collet, o único brasileiro na categoria.

Confira os horários do fim de semana e fique ligado na cobertura do Motorsport.com também no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 8h35 Corrida 1 Sábado 5h35 Bandsports Corrida 2 Sábado 11h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 7h05 Bandsports

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

