F1 admite que construção do circuito de Jeddah será "no limite"

Após surgirem informações de que o Circuito de Jeddah ainda está longe de ficar pronto para o primeiro GP da Arábia Saudita, marcado para o fim de semana de 03 a 05 de dezembro, os chefes da Fórmula 1 admitem que o trabalho no local deve se estender "até o limite", mas seguem confiantes de que pelo menos os componentes essenciais ficarão prontos para garantir a realização da prova.

Michael Masi, diretor de provas da F1, já havia assinado uma autorização de que a pista está pronta para uso, e visitou o local na terça para avaliar o avanço das obras.

O diretor esportivo da F1, Steve Nielsen, que tem um papel chave na aprovação dos espaços em novas pistas, ajudando os promotores a cumprir os padrões da categoria, também mantém confiança, mas admitiu que a organização tem um grande desafio pela frente.

"É um projeto ambicioso, será uma ótima instalação", disse ao Motorsport.com. "Mas eles têm um grande desafio pela frente. Eles estão trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana há algum tempo. Vi algumas fotos hoje cedo e o progresso parece ser grande. Mas ainda há muito a se fazer".

"Então realmente será no limite. Mas eles deixarão tudo pronto. Teremos tudo que seja necessário para fazer a corrida com segurança. Tenho confiança disso".

Após o GP de São Paulo, Masi voou direto para Doha, com direito a uma rápida viagem a Jeddah antes do início das atividades no Catar.

"Como disse na semana passada, tenho confiança de que estará pronto. O fato de ser um voo de apenas três horas acabou sendo conveniente para dar uma olhada".

Masi reconheceu que a programação original da construção do local envolvia um encerramento tardio.

"Desde sempre seria bem próximo. Não há dúvidas sobre isso. Tudo que vi, o progresso diário, semanal... O progresso semanal tem sido incrível desde que fui pela última vez, e mal posso esperar para ver novamente na terça".

O CEO da F1, Stefano Domenicali, também segue confiante de que tudo estará pronto a tempo.

"Temos confiança com o promotor, que trabalha dia e noite, noite e dia para isso. Eles estão dando o melhor de si. E vocês verão o nível de investimento. Tenho certeza de que será perfeito na próxima temporada, mas que já será muito bom neste ano".

Domenicali admitiu que alguns elementos do local que não são essenciais para a corrida podem não ficar prontos a tempo.

"É possível, mas a pista estará pronta, a prioridade sabemos que está lá. Mas vocês verão o nível de espetáculo. Eles estão animados, será muito bom".

