Neste fim de semana, a Fórmula 1 realizará seu primeiro GP do Catar, adicionando o Circuito de Losail ao calendário como substituto da Austrália. E mesmo com dúvidas sobre o potencial da pista, Amro Al-Hamad, diretor da confederação local de automobilismo, está confiante de que o traçado provará seu valor, com "muitas ultrapassagens".

Essa etapa é a precursora de um acordo de 10 anos da F1 com o Catar, valendo de 2023 até 2032, mas sem a garantia de que todos os GPs serão realizados em Losail. A pista, inaugurada em 2004, é tradicional no calendário da MotoGP, mas não recebe uma prova de monopostos desde uma passagem da GP2 Asiática em 2009.

A pista deve exigir um pacote de alto downforce, devido a um setor intermediário bastante técnico, levando a preocupações sobre a quantidade de ultrapassagens que podemos ver.

Mas Al-Hamad, que serve como diretor-executivo da Federação de Motor e Motociclismo do Catar, mantém a confiança de que a falta de dados e layout fluido devem criar um belo espetáculo na pista.

"Ninguém possui nenhum dado daqui, ninguém pilotou aqui antes, então isso ajuda muito", disse Al-Hamad ao Motorsport.com. "Cada minuto do treino será diferente porque eles não sabem qual ajuste será necessário".

"A estratégia será muito diferente com os pneus, porque é uma pista rápida, com algumas oportunidades de ultrapassagem. Sei que, do ponto de vista de um piloto, teremos muitas ultrapassagens, apesar das especulações, de que é um circuito de apenas uma reta".

Losail International Circuit aerial view

"É muito técnico. Será necessário muito downforce. Há várias estratégias que envolverão também o uso de pneus".

Para preparar Losail para receber a F1, várias atualizações foram feitas em colaboração com a FIA para garantir que todas as medidas de segurança fossem cumpridas, garantindo a licença de Grau 1 da Federação.

"Foram principalmente as barreiras e suas localizações. Uma pequena mudança foi a entrada dos pits. Era no começo da curva 16 e agora está um pouco mais atrás, na 15".

"Por motivos de segurança, era feito mais para motos, e agora tornamos tudo ainda mais seguro para F1 ou qualquer outro campeonato importante que possamos receber, ou melhor dizer, que iremos receber em Losail".

Al-Hamad tem a esperança de que a passagem da F1 coloque o Catar no mapa de outros grandes campeonatos no futuro.

"Ter a F1 aqui atrairá mais atenção, nos coloca nos holofotes. Então há uma grande chance de recebermos outros eventos de automobilismo".

A F1 deve passar a usar um novo circuito no Catar quando o contrato de 10 anos se iniciará em 2023. A etapa não será realizada em 2022 porque o país focará na Copa do Mundo de Futebol, marcada para novembro e dezembro.

