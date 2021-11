A Mercedes acredita que a vantagem de potência que Lewis Hamilton obteve com um novo motor de Fórmula 1 no GP de São Paulo não durará muito. O desempenho de velocidade em linha reta do campeão mundial no Brasil provou ser crítico para permitir que ele atacasse do final do grid na corrida sprint para obter a vitória no evento principal de domingo.

A rival Red Bull admite que ainda está buscando respostas sobre como a equipe alemã foi tão rápida, enquanto investiga maneiras de como a montadora alemã flexionou a asa traseira para reduzir o arrasto.

Não há dúvida de que os novos motores fornecem mais potência do que os mais antigos, e isso ficou em evidência na Mercedes nesta temporada, quando a degradação ao longo da vida de uma unidade de força foi perceptível.

Mesmo que a escuderia esteja mais confiante sobre os problemas de confiabilidade que têm sido uma preocupação nas últimas semanas, ainda espera que a vantagem de potência recente desapareça de forma lenta.

O chefe Toto Wolff, disse: "Há uma queda no desempenho de qualquer motor. Isso significa que, embora estejamos correndo com ele até o final da temporada, certamente perderemos ritmo".

A convocação da Mercedes para colocar outra unidade de força em Hamilton, no Brasil, deixou a equipe confiante de que agora pode chegar ao final do campeonato sem precisar de mais mudanças.

"Absolutamente", disse Wolff sobre a possibilidade disso acontecer. "Vamos até o fim do ano agora com esta unidade. Ainda temos dúvidas sobre a confiabilidade, mas esperamos ter as respostas certas."

O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, explicou que a escolha de quando trocar a unidade foi acionada pelo fato de que um aumento na velocidade de reta em Interlagos seria especialmente valioso.

"Não havia uma razão técnica para mudar, já que não achávamos que correríamos o risco de falhar, embora esses componentes estejam funcionando muito forte e você nunca possa dar a confiabilidade como garantida", comentou. "Há uma vantagem de receber punição em uma corrida sprint porque pode diminuir o déficit no sábado. Foi também uma pista que esperávamos ultrapassar e recuperar posições e provámos isso nos últimos dois dias."

"Além disso, quando chegar a Abu Dhabi, você não vai tirar vantagem disso por mais de uma corrida. Portanto, há uma série de razões e nunca é preto no branco, mas pensando bem, escolhemos um bom circuito para fazê-lo."

