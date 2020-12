F1: AlphaTauri agradece Kvyat por “melhorar desempenho do carro”

A AlphaTauri confirmou nesta quarta-feira (16) a chegada do piloto Yuki Tsunoda na equipe em 2021. Integrante do Red Bull Junior Team, o japonês de apenas 20 anos foi o terceiro colocado na temporada 2020 da Fórmula 2 e formará dupla com Pierre Gasly no ano que vem.

Com isso, o russo Daniil Kvyat fica sem vaga no grid e deixa a F1 com três pódios conquistados, sendo dois pela Red Bull em 2015 e 2016, além de um terceiro lugar conquistado no ano passado com a Toro Rosso – atual AlphaTauri.

O chefe da equipe italiana, Franz Tost, agradeceu Kvyat pelos serviços prestados. “Como Yuki pilotará para nós ano que vem, nós dizemos adeus à Daniil Kvyat”, afirmou Tost em suas redes sociais.

“Quero muito agradecer a Daniil por tudo que fez pela equipe, especialmente neste ano”.

Tost também valorizou o trabalho de Kvyat para evoluir o carro da equipe como um todo, que venceu uma corrida em 2020 com Gasly em Monza, além de um quarto lugar de Kvyat no GP de Emília-Romagna.

“Nos ajudou muito com sua experiência em ajustar o setup e melhorar o desempenho do carro”, completou Tost.

Tsunoda agora chega à AlphaTauri após ser destaque na temporada de F2. O japonês é protegido da Honda desde 2017 e foi campeão da F4 Japonesa em 2018. Na F3, na qual correu pela equipe Jenzer, Tsunoda também conquistou uma vitória e terminou o campeonato na nona colocação.

