Os planos de Lawrence Stroll e seu consórcio de investidores para reformular a marca Racing Point para Aston Martin estão avançando. Aparentemente, o futuro time de Sebastian Vettel também poderá obter um novo patrocinador de nome em 2021.

Desde 2017, a equipe de F1 de Silverstone - conhecida sucessivamente como Force India, Racing Point e em breve Aston Martin - foi patrocinada pela empresa austríaca especializada em tratamento de água, a BWT.

Esta última, além de dar oficialmente seu nome à equipe - BWT Racing Point F1 Team - e seu motor (BWT Mercedes), vestiu o carro em sua cor rosa, emblemática da marca.

O fato de a equipe mudar seu nome para Aston Martin a partir de 2021 levantou muitas dúvidas, em particular, sobre como articular o histórico “verde britânico” que se espera da marca de prestígio com o rosa exigido pelo patrocinador principal. No entanto, a equipe que dará as boas-vindas a Sebastian Vettel às suas fileiras no próximo ano pode não ter que fazer essa pergunta.

De acordo com informações dos alemães do Motorsport-Total.com, a Aston Martin está em discussões avançadas com um novo patrocinador potencial, o serviço de TI e empresa de consultoria americana Cognizant.

Fundada em 1994, a empresa agora emprega 300.000 pessoas em todo o mundo. No caso de um contrato de patrocínio de nome com a Cognizant, não se sabe até a finalização desta reportagem se a BWT permaneceria no portfólio de patrocínio da Aston Martin.

