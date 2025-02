Carros na pista e relógio contanto para o primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein! Nesta quarta-feira (26), dez dos 20 pilotos tiveram a oportunidade de darem suas primeiras voltas nos bólidos de 2025 e, claro, as sessões são importantes para as equipes entenderem o comportamento de seus monopostos.

Gabriel Bortoleto ainda não assumiu o cockpit da Sauber, isso porque o brasileiro está escalado para o período da tarde, que começa às 9h no horário de Brasília.

Primeira hora

Nove dos dez carros foram para a pista já nos primeiros minutos da sessão, apenas a Williams seguiu na garagem, ainda fazendo alguns ajustes antes de colocar Alexander Albon na pista.

Liam Lawson, na Red Bull, foi o primeiro a cravar um bom tempo, assumindo a liderança com 1m35s806. A Ferrari, por outro lado, aproveitou os primeiros momentos para fazer os últimos ajustes a pedido de Lewis Hamilton.

O heptacampeão, Andrea Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda começaram andando um segundo atrás do novo companheiro de Max Verstappen. Pouco tempo depois, Jack Doohan, na Alpine, tomou a ponta da lista, cravando 1m33s196.

Esse foi um movimento importante para o australiano, uma vez que ele está sendo 'pressionado' pela contratação de Franco Colapinto como piloto reserva da equipe francesa. Especula-se que Doohan tenha apenas cinco corridas para defender sua permanência no time e, inclusive, Flavio Briatore já deixou claro que não terá problema em trocar seus pilotos, caso eles não estejam tendo os resultados esperados.

Aos 40 minutos de sessão, a Mercedes pediu para Antonelli voltar à garagem para fazer mudanças em seus freios dianteiros, mas logo o italiano estava de volta ao traçado.

Faltando poucos minutos para o fim da primeira hora, Fernando Alonso apareceu no topo da lista, cravando 1m33s031, mas rapidamente foi superado por Albon, que fez 1m32s862.

Segunda hora

Hamilton saltou para a ponta com 1m32s621, enquanto isso, Alonso se retirava de volta para a garagem. A equipe trocou algumas configurações após retirar o bico e a capa do freio.

Foi só na segunda hora que todos os dez pilotos cravaram tempos relativamente bons, mas nenhum drama se desenrolou, já que todos estavam mais cuidadosos e tendo o objetivo de entenderem seus novos carros.

Porém, aos quase 30 minutos da segunda hora, Oscar Piastri acabou escapando da pista e o coração da McLaren quase parou por segundo, mas o australiano escapou de uma possível batida.

Alonso, após a troca de configurações, voltou com tudo e tomou a ponta, cravando 1m31s874, calçando pneus médios.

Terceira hora

Lawson conseguiu diminuir o tempo marcado por Alonso para 1m31s574, com pneus duros, mas rapidamente foi superado por Albon, que abaixou o tempo com 0.001s, usando compostos médios.

A Williams aproveitou o momento para fazer testes, aplicando tinta flow-vis, uma tinta fluorescente, misturada com óleo leve, para entender a passagem de ar por suas peças.

Quarta hora

Já no começo da última hora de ações em pista, uma bandeira amarela foi acionada quando Lawson rodou na Curva 2, mesmo local onde Piastri quase fez o mesmo. O neozelandês não bateu, então não causou danos ao carro, mas voltou para a garagem para verificações.

Enquanto isso, o italiano Andrea Kimi Antonelli tomou a ponta como estreante da Mercedes, ele cravou 1m31s428, usando pneus médios. Jack Doohan, na Alpine, começou a ser mais cauteloso ao passar pela primeira curva, onde parecia estar o desafio dos pilotos.

Os últimos momentos dos carros em pista foram mais tranquilos, sem dramas. A McLaren aproveitou a sessão mais para entender seu carro e não focou em tentar boas voltas.

Hamilton teve apenas uma escapada na Curva 4, mas nada que o tirasse da pista ou impedisse que o heptacampeão seguisse na quinta posição.

Antonelli completou 78 voltas, enquanto Lawson, 58, Albon, 63, Tsunoda, 78, Hamilton, 70, Doohan, 68, Alonso, 46, Piastri, 66, Hulkenberg, - 55 e Bearman, 72.

A sessão da tarde no Bahrein começa às 09h, no horário de Brasília, e você poderá acompanhar em tempo real aqui no Motorsport.com. Todas as ações podem ser assistidas pela Bandplay ou F1TV, enquanto a BandSports transmite apenas alguns momentos selecionados.

