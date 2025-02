F1: Quais pneus cada equipe levará para testes de pré-temporada

A Fórmula 1 começará a esquentar os motores na próxima quarta-feira (25), com os testes de pré-temporada no Bahrein. As equipes voltarão para a pista em Sakhir para a sessão oficial antes da abertura do campeonato no GP da Austrália no dia 16 de março.

Os times já tiveram algumas voltas nos dias de filmagem, mas, essa será a única oportunidade de ajustarem seus monopostos sem as restrições que normalmente seguram as equipes no shakedown. Por exemplo, os pneus usados, são apenas uma demonstração, mas, agora, eles podem ter uma visão mais real.

Em comparação com 2024, há uma mudança importante a se ter em mente. Se os pneus do ano passado foram, na verdade, modelados com base naqueles introduzidos em meados de 2023, o que já havia dado às equipes uma compreensão de algumas de suas características, para esta temporada os compostos serão totalmente novos.

Conjuntos de pneus médios e duros da Pirelli usados pela McLaren Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Todos os compostos na pista

Portanto, o teste também será uma oportunidade de ver a gama de pneus que a Pirelli homologou para 2025 em ação. Para o teste de Sakhir, haverá todos os seis compostos secos homologados, que podem ser identificados, como você pode ver na imagem.

O C1 e o C2 terão letras brancas, o C3 e o C4 terão letras amarelas, enquanto o C5 e o novo C6 terão letras vermelhas. Para diferenciá-los dentro de cada grupo, três desses compostos não terão faixas laterais, enquanto nos demais elas estarão presentes.

Depois de fazer sua estreia nos testes do México e de Abu Dhabi em 2024, este ano o novo C6 estará disponível para todos. É o composto mais macio de todos e pode ser usado em GPs realizados em circuitos urbanos ou onde são necessários baixos níveis de energia. Considerando as características do asfalto do Bahrein, que é muito agressivo para os pneus, é improvável que ele seja usado em Sakhir, tanto que apenas duas equipes o escolheram.

Quanto aos outros compostos, o C1 permanece como em 2024, o mais duro e muito próximo do usado no ano passado, enquanto o C2 foi posicionado mais próximo do C3, o mais versátil em termos de equilíbrio. No C4, foi feito um trabalho para reduzir a granulação, assim como no C5.

Pirelli, prévia do teste de pré-temporada Foto de: Pirelli

Diferentes escolhas entre as equipes

Para o evento de Sakhir, cada equipe pôde escolher até 35 conjuntos de pneus, 30 dos quais seriam realmente montados nos aros para uso na pista. No entanto, dentro desses 35 jogos, as equipes puderam escolher livremente sua alocação, e uma análise das seleções revela algumas indicações interessantes.

Historicamente, o Bahrein é uma pista muito difícil para os pneus devido ao seu asfalto agressivo, tanto que, tradicionalmente, os três compostos mais duros são escolhidos para o GP. No entanto, os testes em Sakhir também são uma preparação para o campeonato mundial, portanto o C3, que é o composto mais "intermediário" da linha e que certamente será o escolhido com mais frequência durante o campeonato, também será o mais usado.

A Mercedes é a equipe que escolheu o maior número de conjuntos de C3, um número impressionante de 27, enquanto a Williams está no outro extremo, com apenas 15 trens desse composto selecionados. Essas duas equipes estão invertendo as posições quando se trata do C2: 12 jogos foram escolhidos pela equipe de Carlos Sainz e Alexander Albon, que, portanto, decidiram se concentrar nos pneus mais duros, enquanto George Russell e Kimi Antonelli terão apenas dois.

Equipe C1 Branco (sem faixa) C2 Branco C3 Amarelo (sem faixa) C4 Amarelo C5 Vermelho (sem faixa) C6 Vermelho Intermediários Chuva McLaren 5 9 20 1 0 0 0 0 Ferrari 3 4 21 5 1 1 0 0 Red Bull 2 11 20 2 0 0 0 0 Mercedes 2 2 27 4 0 0 0 0 Aston Martin 8 4 20 0 0 0 3 0 Alpine 6 6 23 0 0 0 0 0 Haas 5 6 18 4 0 0 1 1 RB 4 4 23 4 0 0 0 0 Williams 4 12 15 2 1 1 0 0 Sauber 4 8 20 3 0 0 0 0

Falando em Mercedes, juntamente com a Ferrari, é a equipe principal que mais se concentrou em compostos mais macios. De fato, a equipe de Maranello perderá apenas três conjuntos de C1 e, mais importante, apenas quatro conjuntos de C2, concentrando-se em C3.

Curiosamente, a Ferrari também optou por trazer cinco jogos de C4 e, junto com a Williams, é a única que também optou por um jogo de C5 e C6: é possível que, com essa alocação, os italianos também tenham optado por entender melhor como gerenciar a fase de aquecimento dos pneus mais macios com vistas à classificação, algo em que o SF-24 mostrou deficiências.

Situação completamente oposta para a McLaren e a Red Bull, que preferiram se concentrar nos compostos mais duros da linha. A McLaren levará até cinco C1s, um número inferior apenas ao da Aston Martin e da Alpine, aos quais serão adicionados nada menos que nove trens de C2s.

A Red Bull, por outro lado, optou por uma seleção ligeiramente diferente, com apenas dois conjuntos de C1, mas nada menos que onze de C2. Pode-se presumir que, no caso deles, alguns desses trens também serão usados para testes aerodinâmicos clássicos para coleta de dados.

Também é interessante observar as escolhas da Aston Martin e da Alpine, mencionadas acima, que decidiram optar pelos compostos mais duros de todos, tanto que não trouxeram nem mesmo um conjunto de C4s.

No ano passado, o AMR24, o carro da marca britânica, sofreu com frequência com a degradação dos pneus, portanto, também é possível especular como a equipe, nesses testes, fará repetidas paradas de média duração para verificar o comportamento dos pneus à medida que a configuração muda.

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!