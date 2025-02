Um engenheiro de corrida tem uma das funções mais importantes em qualquer equipe de Fórmula 1. Seu trabalho é otimizar o desempenho do conjunto piloto e carro. Durante todo o fim de semana, eles traduzem o feedback do piloto em decisões de configuração para obter o melhor resultado possível. E, exceto em casos raros, eles são os únicos que se comunicam diretamente com os pilotos pelo rádio da equipe.

Abaixo, o Motorsport.com te conta quem são todos os engenheiros de corrida da F1 2025 e dá mais detalhes sobre cada um deles -- incluindo a 'voz da consciência' do brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, e o novo parceiro do britânico heptacampeão Lewis Hamilton, que inicia sua jornada na Ferrari.

McLaren

Lando Norris - Will Joseph

Norris continuará a trabalhar com Will Joseph, que faz parte da equipe do britânico desde sua estreia na F1 em 2019. A dupla já tem uma boa relação de trabalho, o que deve ajudar Lando na campanha deste ano.

Oscar Piastri - Tom Stallard

Stallard, que ganhou uma medalha de prata no remo com a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de 2008, está na McLaren há quase 20 anos. Como engenheiro de corrida, trabalhou com Jenson Button, Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. Ele é parceiro de Piastri desde a estreia de Piastri na F1.

Ferrari

Lewis Hamilton - Riccardo Adami

Hamilton trabalhará com um dos engenheiros mais experientes da F1. Adami ingressou na Ferrari vindo da Toro Rosso em 2015 e, desde então, trabalhou com Sebastian Vettel e Sainz. É será a primeira mudança de engenheiro de Lewis em mais de uma década -- Peter 'Bono' Bonnington ficou na Mercedes.

Charles Leclerc - Bryan Bozzi

Em maio de 2024, Bryan substituiu Xavi Marcos como engenheiro de corrida de Leclerc. Bozzi parece muito mais confiante e até um pouco severo com Leclerc - e o monegasco já garantiu três vitórias ao lado do engenheiro ítalo-dinamarquês.

Red Bull

Max Verstappen - Gianpiero Lambiase

O Jason Statham da F1 continuará a orientar Verstappen, apesar de sua promoção na Red Bull. É difícil imaginar outro engenheiro lidando com o temperamento do holandês de forma tão eficaz. Lambiase começou na F1 quando Verstappen ainda estava na escola primária, trabalhando com Paul di Resta e Sergio Pérez na Force India.

Inicialmente, ele foi contratado pela Red Bull para substituir Guillaume Rocquelin como engenheiro de Vettel, mas quando o alemão foi para a Ferrari, Lambiase acabou trabalhando com Daniil Kvyat. Depois que Kvyat foi rebaixado para a Toro Rosso, em meados de 2016, Lambiase foi contratado para Verstappen, então com 18 anos. Eles têm sido inseparáveis desde então.

Liam Lawson - Richard Wood

O segundo carro da Red Bull foi confiado a Richard Wood, que, assim como o novo piloto Lawson, é relativamente novo na função de engenheiro de corrida, embora esteja na Red Bull há mais de uma década subindo na hierarquia. No ano passado, teve seu primeiro período como engenheiro de corrida, substituindo Hugh Bird, que perdeu corridas devido à licença paternidade. Christian Horner citou esse fato como um fator fundamental para a promoção "natural" de Wood, já que Bird agora está na fábrica.

Mercedes

Andrea Kimi Antonelli - Peter Bonnington

É difícil imaginar alguém melhor para o jovem piloto da Mercedes no início de sua carreira na F1. Os dois últimos pilotos de Bono, como é chamado, são os mais bem-sucedidos da história da F1, Hamilton e Michael Schumacher.

Bono entrou para a equipe baseada em Brackley quando ela era a Honda, venceu o campeonato de 2009 como engenheiro de desempenho de Button quando a equipe era Brawn GP e manteve a função junto a Schumacher quando Michael foi para a Mercedes. Ele assumiu o cargo de engenheiro de corrida de Hamilton em 2013 e, juntos, quebraram muitos recordes. Além de manter Antonelli em boa situação, Bono - agora chefe de engenharia de corrida - supervisionará os dois lados da garagem da Mercedes.

George Russell - Marcus Dudley

George continuará a trabalhar com Dudley, que tem sido o engenheiro de Russell desde 2023. Desde então, ele não só ajudou o britânico a se consolidar, como também o conduziu a algumas vitórias em GPs. Dudley está na Mercedes há mais de uma década, tendo iniciado sua carreira na F1 em 2006.

Aston Martin

Fernando Alonso - Andrew Vizard

O engenheiro anterior de Alonso, Chris Cronin, que também trabalhou com Vettel e Pérez em Silverstone, foi promovido na equipe. Alonso agora trabalhará com Andrew Vizard, que saiu do lado de Lance Stroll na garagem. Vizard começou a trabalhar com Stroll no Japão-2024 e agora foi designado para Alonso.

Lance Stroll - Gary Gannon

O engenheiro americano começou sua carreira na F1 com a Marussia e passou a última década na Haas. Gannon foi engenheiro de Romain Grosjean e Kevin Magnussen antes de trabalhar com Mick Schumacher e Nico Hulkenberg. Ele construiu forte reputação na Haas e a mudança para a Aston é uma progressão.

Alpine

Pierre Gasly - John Howard

Esta é a segunda temporada de John Howard como engenheiro de Gasly, após a equipe promoveu o engenheiro anterior de Pierre, Karel Loos, a vice-chefe de engenharia de pista. Howard está na Alpine há 13 anos tendo começado como engenheiro de projeto mecânico, passado em outras tantas funções.

Jack Doohan - Josh Peckett

Nos últimos anos, Josh Peckett foi engenheiro de corrida de Esteban Ocon, famoso por guiá-lo à vitória na Hungria-2021. A dupla se reuniu na Alpine, tendo ambos trabalhado na Manor em 2016, quando o francês estreou na F1. Agora, seus caminhos se separaram novamente, com Doohan na vaga de Ocon.

Haas

Esteban Ocon - Laura Muller

A voz no ouvido de Ocon estará sob os holofotes este ano, pois Laura Mueller é a primeira mulher a ocupar esse cargo na F1. A alemã ingressou na Haas em 2022 após uma longa carreira em carros esportivos, DTM e GT. Ela foi engenheira de desempenho nos últimos anos e agora será a voz de Ocon.

Oliver Bearman - Ronan O'Hare

A Haas trocou os dois engenheiros de corrida durante a intertemporada. Gary Gannon e Mark Slade deixaram a equipe para dar lugar a Muller e Ronan O'Hare. Este último agora trabalhará com Bearman. O engenheiro irlandês tem uma vasta experiência, não apenas na F1, mas também em outras categorias, incluindo a Fórmula E. Na F1, antes da Haas, ele trabalhou na Williams e também passou alguns anos em Brackley.

Racing Bulls

Yuki Tsunoda - Ernesto Desiderio

Ernesto Desiderio é o segundo engenheiro de corrida de Tsunoda. O japonês começou sua carreira com Mattia Spini, mas este último foi promovido dentro da equipe no meio do ano passado, então Yuki tem trabalhado com Desiderio desde Monza. Ernesto entrou no time em 2023, vindo da Williams. E ex-Haas.

Isack Hadjar - Pierre Hamelin

O novato francês trabalhará ao lado do compatriota Pierre Hamelin, que tem sido um dos engenheiros de corrida da equipe de Faenza desde 2016. Ele foi promovido para a função antes do GP da Espanha daquele ano e trabalhou com vários pilotos, incluindo Kvyat, Brendon Hartley, Gasly, Nyck de Vries, Ricciardo e Lawson.

Williams

Alex Albon - James Urwin

Tendo começado sua carreira como mecânico na European Le Mans Series e no Campeonato Britânico de Carros de Turismo, James Urwin ingressou na Williams em 2014 e, desde então, trabalhou como engenheiro de corrida para Stroll e Russell. A próxima temporada será sua quarta com Albon.

Carlos Sainz - Gaetan Jego

Gaetan Jego ingressou na Williams em 2020, tendo passado mais de uma década na equipe ART Grand Prix. Ele passou da função de diretor técnico da LMP1 para a F1 quando a equipe apoiou a SMP Racing em carros esportivos, trabalhando com Nicholas Latifi, Logan Sargeant e Franco Colapinto no final do ano passado. Agora, ele tem a tarefa de ajudar Sainz.

Sauber

Nico Hulkenberg - Steven Petrik

Petrik entrou na Sauber no ano passado, vindo da Ferrari. Ele passou oito anos em Maranello como engenheiro de desempenho, mais recentemente no lado da garagem de Sainz. Depois de se mudar para a Sauber, ele substituiu o engenheiro de Valtteri Bottas, Alex Chan, e permaneceu nessa função.

Gabriel Bortoleto - Jose Manuel López

López se juntou à Sauber vindo da McLaren durante a intertemporada. Durante a maior parte de seu tempo em Woking, que começou em 2020, ele foi o engenheiro de desempenho de Norris e, em várias ocasiões em 2023, até atuou como seu engenheiro de corrida, substituindo Will Joseph, especialmente quando o britânico estava em licença paternidade.

No ano passado, no entanto, o espanhol foi para o departamento de desenvolvimento de pilotos da McLaren e foi nessa função que ele teve a oportunidade de supervisionar o desempenho de Bortoleto na F2 - portanto, embora o brasileiro seja um novato na F1, ele já teve a experiência de trabalhar com seu novo engenheiro de corrida. Antes da McLaren, López passou vários anos na Haas, onde foi um dos primeiros funcionários da equipe.

