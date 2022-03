Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está oficialmente de volta! Neste domingo, a principal categoria do automobilismo mundial realizou o GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2022, e o primeiro GP da nova era da categoria.

Charles Leclerc venceu a corrida e sai na frente pelo título de pilotos. O triunfo em Sakhir foi o terceiro do monegasco na categoria e mostra uma Ferrari forte no começo do ano, confirmando as expectativas da pré-temporada e uma dobradinha, com Carlos Sainz em segundo. Lewis Hamilton terminou em terceiro.

Por isso, o Motorsport.com chega com o programa Pódio, trazendo toda a análise da primeira de 23 corridas da temporada 2022. Além disso, teremos as principais notícias da F1 e do fim de semana do esporte a motor, com corridas da MotoGP, Stock Car e mais.

O Pódio é apresentado por Guilherme Longo (@gglongo), repórter do Motorsport.com, e tem comentários de Rico Penteado (@rico.penteado), engenheiro com mais de duas décadas de experiência na F1 e Felipe Motta (@felipemottaoficiall), jornalista da ESPN.

