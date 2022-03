F1: FIA nomeará novo diretor esportivo para a categoria

Carregar reprodutor de áudio

A FIA anunciou que nomeará um novo diretor esportivo para a Fórmula 1, cujo papel será supervisionar o regulamento. O anúncio é feito pouco depois da FIA publicar os resultados da investigação sobre a polêmica do GP de Abu Dhabi.

No sábado, a FIA divulgou o resumo dos seus relatos da investigação da corrida final da temporada de 2021, que terminou com a vitória de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton pela disputa do título.

Segundo a FIA, Michael Masi, diretor de provas Fórmula 1 na época, errou em não aplicar pelo menos dois artigos do regulamento esportivo, mas a investigação concluiu que a falha se deu por "erro humano" e que ele agiu de "boa fé".

A FIA anunciou que tem planos de reestruturar as operações da F1, já incluindo a introdução de dois diretores de prova, Eduardo Freitas e Niels Wittich, que dividiram a função nesta temporada.

The safety car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

A Federação também divulgou no relatório que dará todo suporte para os diretores de prova, reconhecendo que nos últimos anos esse cargo teve um acúmulo de função. Herbie Blash, que foi assistente de Charlie Whiting, será conselheiro sênior, e a FIA criará uma sala virtual de controle de provas.

Para completar essa reestruturação, a FIA anunciou que nomeará um novo diretor esportivo para a Fórmula 1. A função de diretor esportivo da F1 será ligada a FIA, já que esta serve como reguladora da categoria. Ele também supervisionará os regulamentos esportivos e técnicos.

Atualmente, os regulamentos tem a chefia do diretor de provas durante a sua elaboração, o que mostra a já citada acumulação de funções para o diretor.

A FIA ainda não nomeou ninguém para o novo cargo, mas está realizando as etapas para contratar o futuro diretor esportivo

