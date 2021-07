Nesta quinta-feira (29), Lewis Hamilton e Max Verstappen voltaram a falar sobre o polêmico acidente entre os dois em Silverstone. E durante as coletivas para o GP da Hungria de Fórmula 1, o heptacampeão revelou que ligou para o rival após o acidente em busca de colocar o caso no passado.

Hamilton e Verstappen se encontraram ainda na primeira volta do GP da Grã-Bretanha, com o holandês batendo forte no muro e sendo levado ao hospital para exames de precaução, enquanto o piloto da Mercedes neutralizava uma punição de 10 segundos para vencer e reduzir consideravelmente a diferença no Mundial de Pilotos.

Mas o toque levantou uma tempestade entre Mercedes e Red Bull, que vêm trocando acusações ao longo das últimas semanas, enquanto Hamilton e Verstappen não se manifestavam desde o dia do GP.

Nesta quinta, durante as coletivas pré-GP, Hamilton e Verstappen foram questionados sobre o incidente, e o holandês manteve suas críticas ao rival e à Mercedes.

"O que quero dizer com desrespeitoso é quando um cara está no hospital e outro está levantando a bandeira como se nada tivesse acontecido após empurrar o primeiro na parede a 51G...".

"E não apenas isso, falo de toda a celebração da equipe. Não é assim que se comemora uma vitória, especialmente como eles conseguiram essa vitória".

"Então sim, é isso que achei desrespeitoso e de um modo que mostra quem eles realmente são. Vem após uma situação de pressão. Eu não gostaria de ser visto assim".

Verstappen confirmou que conversou com Hamilton, mas preferiu não comentar o que foi discutido entre eles.

"Sim, ele me ligou. Não preciso entrar em detalhes sobre isso, mas sim, conversamos".

Hamilton, cuja coletiva foi realizada logo após a de Verstappen, também não entrou muito em detalhes, mas mandou uma resposta ao rival.

"Sim, eu liguei para Max após a corrida, para ver se ele estava ok, e deixei claro para ele que ainda há respeito. Talvez não seja recíproco, mas tudo bem".

