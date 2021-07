George Russell acredita que não há regras que possam ser introduzidas na Fórmula 1 para impedir a repetição do "incidente de corrida" entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Grã-Bretanha. Os rivais pelo título colidiram na curva Copse, de alta velocidade, enquanto lutavam pela liderança na primeira volta.

O holandês sofreu um impacto de 51G e o britânico recebeu uma penalidade de 10 segundos por ter sido considerado predominantemente culpado, mas se recuperou para vencer a prova e reduzir a diferença no mundial de pilotos. A Red Bull solicitou o direito de revisar o caso, pois acreditava que o heptacampeão merecia uma pena mais severa. Uma audiência está marcada para esta quinta-feira (29) na Hungria.

O lance dividiu a opinião dos fãs nas últimas duas semanas e levou a questionamentos se algo pode ser feito para deixar mais claro qual piloto tem direito à curva em tais disputas. O relatório dos comissários emitindo a punição de Hamilton disse que ele era predominantemente - mas não totalmente - culpado por causar o acidente.

Apesar disso, Russell, da Williams e diretor da Associação de Pilotos, sentiu que foi "absolutamente um incidente de corrida", tornando difícil impor qualquer coisa que pudesse deixar mais fácil colocar a culpa em alguém.

"Não há nenhum tipo de regra nesse aspecto, eu diria, que possa dizer quem está certo ou quem está errado, porque é apenas uma das duas", disse quando questionado pela Autosport/Motorsport.com sobre suas opiniões a respeito do acidente.

"Às vezes não existe certo ou errado. É apenas de corrida", afirmou. "Lewis é um dos pilotos mais limpos e justos que existem, sempre. Não houve nada de malicioso na tentativa, porque ele tinha uma oportunidade clara. Obviamente, as consequências foram enormes e estou muito feliz em ver que Max estava relativamente bem após a batida. Esses incidentes são difíceis de julgar."

“Não acho que seja necessário haver algo mais claro nesse cenário específico, porque foi, para mim, apenas um lance normal", reiterou.

A opinião de Russell foi compartilhada por Daniel Ricciardo, da McLaren, que pensa que não deveria estar "escrito no papel" como lidar com essas situações: "Nós sabemos apenas através dos anos de corrida e da experiência que temos, principalmente nesses carros. Tem um ponto que você não vê, há pontos cegos onde estão os bólidos, um quarto do caminho pra dentro. Estamos cientes de que a chance de alguém estar lá provavelmente é muito alta, então sempre deixaremos espaço."

"Assistindo o onboard de Max, havia uma lacuna por dentro. Eu acho que é claro que eles estão correndo forte, mas eu realmente não vi nada fora de linha com o incidente em si. Obviamente, a consequência foi realmente o grande ponto de discussão, mas acho que, no fundo, todos nós sabemos da etiqueta de corrida e quando não devemos apertar demais", concluiu.

