Após seis temporadas com a Ferrari na Fórmula 1, a jornada de Sebastian Vettel com a equipe de Maranello chegou ao fim neste domingo (13), quando o alemão disputou sua última corrida com o time e foi o 14º colocado em Abu Dhabi. A partir da temporada que vem, o tetracampeão mundial será piloto da Aston Martin – atual Racing Point – e fez questão de valorizar o trabalho com a escuderia italiana após a corrida deste domingo.

“Foi um dia emocionante, quer dizer, o resultado não tem nada a mencionar, a corrida não tem nada a mencionar, mas sim, gostei muito dos pequenos gestos a partir do início do final de semana”, disse Vettel, que conquistou 14 vitórias com a Ferrari em sua passagem pela equipe italiana.

O piloto alemão admitiu que a temporada foi “difícil e cansativa” em 2020, mas disse que terá saudades da convivência com as pessoas de Maranello. “Os mecânicos, engenheiros, todas essas pessoas que eu trabalhei por tanto tempo nesses anos, e tão duro... vou sentir muito a falta de alguns deles”, disse Vettel.

“No entanto, é bom estar por perto e vou poder vê-los. Feliz, obviamente, que a temporada tenha acabado, porque foi muito difícil e cansativa. Estou ansioso para a próxima”, completou.

Com 12 poles e 55 pódios na Ferrari em 118 corridas disputadas desde 2015, além de 1400 pontos acumulados, o alemão já chegou a admitir que sua passagem pelo time esteve aquém das expectativas de ambas as partes.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Questionado sobre terminar a corrida deste domingo tomando uma volta de alguns carros, o alemão afirmou que o safety car atrapalhou. “Sim, em algum estágio obviamente eu lutei e o carro de segurança não nos ajudou muito porque obviamente estávamos em uma estratégia de espelho para a maioria dos carros, então, sim, realmente não funcionou a nosso favor, mas nós ainda tentamos aguentar o máximo possível”, disse Vettel.

Em 2020, o piloto encerrou a temporada com apenas um pódio, conquistado na Turquia após um erro de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, nas últimas curvas da prova em Istambul. Com isso, o tetracampeão mundial foi o 13º colocado na classificação do Mundial de Pilotos, a 65 pontos do monegasco.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020 AO VIVO: Verstappen fecha temporada em grande estilo; veja debate sobre os melhores do ano

PODCAST: "Show" de Russell pode gerar problema para Mercedes?