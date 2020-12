Lewis Hamilton retornou ao cockpit de seu W11 para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 deste domingo (13), após ficar de fora da etapa de Sakhir por ter testado positivo para Covid-19. E fez uma corrida discreta, o heptacampeão largou da terceira posição e a manteve até o final da prova. O britânico já estava com o título garantido desde o GP da Turquia.

Após a classificação, Hamilton disse que ainda não estava 100% para a corrida e que seria um fim de semana difícil. O desempenho de sua rival mais próxima, Red Bull, foi bom desde os treinos livres e a equipe alemã não conseguiu acompanhar o ritmo do vencedor do GP, Max Verstappen.

Apesar do resultado, o britânico se disse contente com o resultado: "Você não pode ganhar todas. Então, considerando as últimas semanas que tive, eu realmente estou muito feliz com o fim de semana. Obviamente não é tão bom quanto gostaríamos, mas parabéns para Max."

"Foi uma corrida muito difícil para mim. Estive bem fisicamente o ano todo, mas hoje definitivamente não, meu corpo não está se sentindo bem. Estou feliz que acabou. Um grande obrigado à equipe por seu apoio contínuo. Ainda é um resultado fantástico conseguir dois pódios para nós.", completou.

Segundo Hamilton, o desempenho da Red Bull e de seu outro piloto, Alexander Albon, foi bom para o equilíbrio da categoria: "Nós simplesmente não conseguíamos acompanhá-los, e é fantástico ver o Alex ali conosco, então estávamos tendo uma batalha de duas equipes que eu acho que é o que o esporte precisa."

"Eu realmente quero que em 2022 os carros sejam melhores para seguir, porque quando você está há três segundos há turbulência o tempo todo, então eu espero que o que Ross propôs faça a diferença. Só precisamos de bons pneus."

O regulamento da Fórmula 1 passará por grandes mudanças aerodinâmicas na temporada de 2022, com a volta do efeito-solo.

