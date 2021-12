O chefe da Red Bull, Christian Horner, brincou que dará ao piloto da Williams, Nicholas Latifi, um suprimento vitalício de bebida energética, após o canadense ter um papel fundamental na virada de jogo no GP de Abu Dhabi, que culminou com Max Verstappen como campeão da Fórmula 1 em 2021.

A batida do canadense a seis voltas do fim foi fundamental para mudar o resultado do GP em Yas Marina. Lewis Hamilton parecia a caminho de seu oitavo título na F1, com uma larga vantagem para Verstappen, mas o incidente levou à entrada do safety car, permitindo que o holandês trocasse de pneus e atacasse o rival na última volta, garantindo o título.

"Latifi com certeza receberá Red Bull suficiente para toda a vida!", disse Horner. "Assim como Vitaly Petrov em 2010". O britânico lembrou de quando o piloto russo segurou Fernando Alonso em Abu Dhabi, garantindo o primeiro título de Sebastian Vettel e da equipe austríaca".

"Finalmente sentimos o rolar dos dados, tivemos alguma sorte com o safety car e Max conseguiu!".

A Red Bull estava atrás da Mercedes na corrida até a intervenção do safety car, com Horner afirmando a dez voltas do fim que Verstappen precisava de um milagre para conquistar o título. O chefe disse ainda que não foi agradável assistir à volta final, porque ficou estressado com tudo.

"Começamos mal e Max fez uma tentativa na curva seis. Achamos que os comissários foram um pouco injustos porque não pudemos recuperar a posição. Mas não tivemos velocidade para alcançar Lewis".

Depois que Sergio Pérez segurou Hamilton, permitindo que Verstappen se aproximasse, Horner sentiu que os "deuses das corridas" os haviam trazido de volta à luta.

"Checo tem sido um grande companheiro de equipe e fez um ótimo trabalho colocando Max novamente no jogo. Então o safety car saiu, precisávamos de algo dos deuses das corridas e hoje conseguimos".

"Acho que não é só hoje. É sobre o ano todo, e acho que Max foi sensacional o ano todo. Ele pilotou com o coração ao longo do ano e fez isso de novo hoje".

