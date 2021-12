F1 - Jos Verstappen: Tudo que fizemos foi por esse momento

Jos Verstappen revelou que não tinha a melhor perspectiva sobre as chances do título do filho após a largada do GP de Abu Dhabi, mas 58 voltas depois, quando Max Verstappen cruzou a linha de chegada em primeiro para assegurar o título da Fórmula 1, ele viu um sonho que pai e filho tinham há anos realizado, após muito trabalho duro.

O holandês começou o GP na pole, mas perdeu a posição para Lewis Hamilton já na primeira curva, em um dos momentos polêmicos da corrida. Na continuação, o britânico rapidamente abriu uma boa vantagem na ponta, enquanto Jos já começava a ver dificuldades.

"Após cinco voltas, já pensava que não seria dele", disse o ex-F1 ao Motorsport.com. "Logo saí e fui para uma pequena sala sozinho com uma televisão".

Na maior parte da prova parecia que Hamilton se encaminhava ao octacampeonato, mas a sorte sorriu para Verstappen. O acidente de Nicholas Latifi e a entrada do safety car mudaram a corrida. Com pneus novos, ele precisou de apenas algumas curvas da volta final para passar Hamilton e levar o título.

"Quando entrou o safety car, sabia que tudo mudaria. Então, durante esse período, recebemos a mensagem de que os carros retardatários não recuperariam a volta. Era incrível que esses carros ficassem entre eles, porque era algo que nunca tínhamos visto".

"No final, acredito que tenham tomado a decisão correta de deixá-los correr uma volta a mais. Como ele tinha um pneu melhor, sabíamos o que poderia acontecer: ultrapassar ou passar por cima dele. Ele herdou um pouco disso de seu pai".

Momento pai e filho

No final, Verstappen passou e cruzou a linha de chegada como vencedor e campeão. Após parar sua Red Bull e celebrar com a equipe, teve um pequeno momento com seu pai nos boxes.

"Foi um momento nosso. Foi muito bonito. Tudo que fizemos foi por esse momento. Por isso percorremos centenas de milhares de quilômetros em um furgão, para chegar a isso, ao que vivemos hoje, é um sonho de criança. E, desta maneira, não tinha como inventar algo diferente. Poderia ter sido um filme".

Jos está especialmente orgulhoso pelo modo como seu filho manteve a cabeça fria apesar dos contratempos e a pressão durante a prova e a temporada.

"Se vocês veem como ele correu e olhamos o fim de temporada, ele não teve o carro mais rápido, teve um bom carro, mas a Mercedes era muito mais rápida. Então, quando vocês veem como ele seguiu lutando para se colocar à frente de qualquer jeito, creio que Max mereceu ganhar".

"Ele tem muita confiança em si próprio, no seu redor. Simplesmente se manteve tranquilo em meio à pressão. Incluindo todas as histórias, porque a Mercedes o tentou tirá-lo do pedestal. Mas Max não faria isso e acredito que isso o tenha tornado mais forte. Quanto mais falavam dele, mais forte ficava".

Incidente da primeira volta

O título de Verstappen, porém, segue em modo de espera, porque a Mercedes considera entrar com um recurso contra o procedimento de relargada. Mas Jos acredita que a direção de prova simplesmente tentou igualar o que aconteceu na primeira volta.

"Me pareceu injusto. Quando Max saiu da pista teve que devolver a posição ou receberia cinco segundos e agora sequer notaram o incidente. Isso não é aceitável aos meus olhos. Acredito que por isso tomaram a decisão de deixá-los correr a volta final. Realmente acredito nisso".

