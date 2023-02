Carregar reprodutor de áudio

Enquanto a Audi se prepara para entrar na Fórmula 1 como equipe de fábrica em 2026, através da aquisição da Sauber, a montadora alemã é questionada sobre a possibilidade de fornecer unidades de potência para outros times da categoria máxima do automobilismo mundial. Entretanto, segundo um porta-voz da fabricante germânica contatado pelo GPBlog, a marca de Ingolstadt não busca "ativamente uma parceria".

"Estamos focados em nosso próprio programa”, seguiu o representante da empresa da Alemanha, que deu mais detalhes sobre os planos da gigante do mercado automotivo em relação ao ingresso na F1 em 2026.

“A parceria verá a experiente equipe de corridas suíça (Sauber) competindo como uma equipe de fábrica da Audi a partir de 2026, usando unidade de potência desenvolvida pela Audi", disse o porta-voz.

A afirmação de que a Audi não busca ativamente uma equipe cliente para seus futuros motores vem num momento de agitação do mercado de fornecimento de unidades de potência na elite global do esporte a motor.

Enquanto a equipe Andretti tenta viabilizar sua entrada na F1 em parceria com a General Motors através da Cadillac, a Red Bull confirmou que terá aliança com a Ford a partir de 2026, enquanto a McLaren teria feito um contato inicial com a Honda para voltar a tê-la como parceira de motores.

