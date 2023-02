Carregar reprodutor de áudio

Enquanto as vendas domésticas da Ford pararam em 2022 - em parte devido à escassez de chips eletrônicos que prejudicou todo o setor - suas vendas de veículos elétricos dobraram ao ponto de torná-la a segunda maior montadora de veículos elétricos dos EUA, atrás apenas da Tesla - e isso fez com que a montadora chegasse até a Fórmula 1.

Novos modelos incluem o Mustang Mach-E totalmente elétrico e até mesmo uma versão elétrica de sua icônica picape F-150, a F-150 Lightning. A Ford estava procurando maneiras de aumentar seu alcance em todo o mundo e o recente aumento da popularidade da F1 inevitavelmente a tornou uma proposta atraente.

Como disse o CEO da marca, Jim Farley, no lançamento da pintura da Red Bull na última sexta-feira: "Em todo o mundo, temos quase 200.000 funcionários e estamos realmente empolgados em envolver toda uma nova geração de clientes com nossos veículos elétricos".

A 'marca oval' vinha avaliando a F1 há algum tempo, mas as atuais regras híbridas da categoria se mostraram um obstáculo para a maioria dos fabricantes interessados. Embora seja uma maravilha tecnológica, o motor MGU-H extremamente eficiente que recupera os gases de escape do carro também se mostrou extremamente caro para desenvolver e teve pouca relevância para a tecnologia de carros de passeio.

Sabe-se que a Volkswagen, que comprará a Sauber com sua marca Audi, sentiu que o MGU-H era um obstáculo em sua tentativa de ingressar na F1 e adiou a Ford também. Após longas negociações, a FIA finalmente ratificou os novos regulamentos de motores da F1 para 2026 em agosto passado, regras que foram especificamente projetadas para tornar as unidades de energia híbridas de mais de 1.000 bhp mais econômicas e mais ecologicamente sustentáveis.

O MGU-H se foi e, em vez disso, o MGU-K fará mais trabalho pesado, recuperando até três vezes a energia dos freios. A F1 também está adotando combustíveis sustentáveis e as novas regras devem ajudar a reduzir o consumo de combustível por GP.

Red Bull Ford Powertrains logo Photo by: Red Bull Racing

A redefinição das regras da unidade de potência de 2026, portanto, provou ser uma oportunidade única em uma geração para um fabricante entrar na F1 em seus próprios termos e em um campo de jogo relativamente nivelado, dado que todas as marcas precisarão desenvolver uma nova unidade de potência e a vantagem para os fabricantes existentes. não será tão pequeno novamente por um ciclo inteiro.

Seis fabricantes se registraram para fornecer uma nova unidade de potência a partir de 2026, que inclui não apenas os novos 'garotos' Audi e Red Bull-Ford, mas também a Honda, parceira existente da Red Bull, que voltou à F1 mais rápido do que poderia sair. O diretor global de automobilismo da Ford, Mark Rushbrook, explicou o estudo de caso da Ford sobre como seria um programa sensato de Fórmula 1 iniciado há mais de dois anos.

"Foi uma longa jornada", disse Rushbrook quando o Motorsport.com perguntou a ele sobre o cronograma do retorno da Ford à F1.

"Começou há mais de dois anos, quando começamos a ver e entender qual era o futuro do esporte, qual era o compromisso, qual a mudança tecnológica, o compromisso com combustíveis sustentáveis, o net-carbon zero, e a mudança dos regulamentos técnicos para tornar a eletrificação um componente ainda maior da unidade de potência híbrida."

"Isso se tornou de nosso interesse onde sabíamos que poderíamos contribuir tecnicamente para um programa, mas que também poderíamos continuar a aprender nessas áreas. E, paralelamente a isso, vimos o que estava acontecendo com o esporte em si com a popularidade, a crescente base de fãs global e a diversidade dessa base de fãs nos daria uma plataforma para contar nossa história."

"Ao vermos isso realmente se unindo e continuando a crescer, começamos aquela consideração de 'OK, este talvez seja o momento certo para voltar à Fórmula 1'".

É claro que a Ford estava esperando que a mudança significativa das regras de 2026 fosse confirmada a fim de avançar para a próxima etapa, pois sem elas não teria entrado. "Não, acho que não. Se fosse uma unidade de transmissão sem esta oportunidade, seria um retrocesso para nós..."

Karl Wendlinger, Sauber C14 Ford, locks up Photo by: Motorsport Images

A Ford explorou opções com equipes atuais e potenciais e, desde o início, descartou uma aquisição total como o desastroso programa Jaguar, que fez a Ford abandonar suas ferramentas de F1 pela última vez. Parecia que "nenhum deles parecia certo" até que a Red Bull apareceu.

“Com a Red Bull, ficou muito claro que o que eles estavam procurando em um parceiro era algo que poderíamos trazer, e o que estávamos procurando em um parceiro é algo que eles poderiam trazer”, acrescentou Rushbrook. “Embora isso tenha começado na segunda metade de 2022, foi muito rápido no sentido de que sabíamos que era a parceria certa desde o início”.

O colapso das negociações da Red Bull com a Porsche certamente acelerou as discussões, já que a Ford Red Bull encontrou um parceiro técnico e comercial que poderia contribuir para sua própria divisão Red Bull Powertrains em Milton Keynes, sem querer patrimônio ou colocar sua própria pegada em toda a operação.

“É uma relação muito diferente do que foi discutido com a Porsche”, explicou o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner. "Este foi um acordo puramente comercial e técnico. Não há troca de ações ou participação no negócio. É um acordo muito direto onde teremos a capacidade de compartilhar e ter acesso a P&D, particularmente no lado EV, tecnologia celular e desenvolvimento de software e assim por diante. E então, no lado comercial, obviamente, com a Ford sendo tão predominante nos EUA, isso nos permite alcançar ainda mais penetração nesse mercado."

Também para a Ford, o acordo com a Red Bull não é apenas um 'exercício de crachá', pois promete co-desenvolver a unidade de potência, incorporando-se ao campus de Milton Keynes. A avançada tecnologia de células de bateria da Ford é uma área com a qual o fabricante espera contribuir e também visa reunir conhecimento sobre aerodinâmica em uma transferência de tecnologia de mão dupla.

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"As áreas iniciais que foram identificadas onde estamos trabalhando são certamente na tecnologia de células de bateria, no próprio motor elétrico, no software de controle tanto no software fundamental quanto na calibração para otimizar o desempenho, a análise dentro a própria unidade de potência, mas também em todo o carro", acrescentou Rushbrook.

"Também esperamos aprender mais sobre aerodinâmica para trazê-la de volta aos nossos carros de rua, alguns dos processos e ferramentas que eles possuem. No que diz respeito às pessoas envolvidas, certamente haverá funcionários da Ford Performance que farão parte da equipe. Certamente espero que tenhamos funcionários em tempo integral em Milton Keynes, mas ainda não neste momento."

"Ainda estamos trabalhando em quem, quando e como, mas definitivamente há algumas áreas fortes onde estamos comprometidos em trabalhar juntos."

Tendo em vista as ambições globais de EV da Ford, o momento do pivô de regulação do motor da F1 não poderia ter sido melhor. O tempo dirá se a Red Bull colherá os frutos.

