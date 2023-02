Carregar reprodutor de áudio

A declaração mais esperada a respeito da repressão imposta pela FIA sobre as declarações políticas foi dada: Lewis Hamilton foi incisivo ao dizer que nada o impedirá de falar sobre questões importantes na Fórmula 1 e que "nada muda" para ele.

A FIA atualizou seu Código Esportivo Internacional em dezembro para proibir os pilotos de fazerem declarações pessoais, políticas ou religiosas nas corridas sem o consentimento prévio do órgão regulador da F1. Embora a entidade tenha dito que a mudança estava apenas formalizando um processo que já está em vigor, vários pilotos levantaram preocupações sobre sua capacidade de destacar questões importantes.

Hamilton tem sido uma das figuras mais expressivas da categoria sobre questões sociais, como o movimento Black Lives Matter em 2020 em meio ao ativismo em todo o mundo, melhorando a diversidade no automobilismo e os direitos LGBTQ+.

Falando após o lançamento do novo carro da Mercedes nesta quarta-feira, Hamilton disse que ainda falaria sobre questões importantes, apesar da atualização da FIA nos regulamentos: “Não me surpreende, mas nada me impedirá de falar sobre as coisas pelas quais sinto que sou apaixonado e os problemas que existem”, disse Hamilton.

“Sinto que o esporte ainda tem uma responsabilidade, sempre, de falar sobre as coisas e conscientizar sobre tópicos importantes, principalmente porque estamos viajando para todos esses lugares diferentes. Então, nada muda para mim.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

No pódio do GP da Toscana de 2020, Hamilton vestiu uma camiseta com a mensagem 'Prenda os policiais que mataram Breonna Taylor'. Após a corrida, as regras foram atualizadas pela FIA para exigir que os pilotos usassem seus trajes de corrida até o pescoço para o pódio e entrevistas pós-corrida.

Após a atualização de inverno para o ISC, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse que não queria que os pilotos usassem a F1 como uma “plataforma para agenda pessoal privada”, mas negou que o órgão regulador estivesse “silenciando todos os pilotos”.

Mas a mudança de regra significa que os pilotos podem estar sujeitos a sanções da FIA caso violem as regras que envolvem declarações políticas.

Questionado se ele estaria preparado para receber qualquer penalidade que a FIA considerasse apropriada por se manifestar, Hamilton disse: “Acho que seria tolo dizer que gostaria de obter pontos de penalidade extras por falar sobre as coisas. Mas, como eu disse a você, ainda vou falar o que penso. Ainda temos essa plataforma, ainda há muitas coisas que precisamos resolver.

“O apoio de Stefano [Domenicali] foi incrível. Acho que todos os motoristas estão muito alinhados com a liberdade de expressão. Estamos todos alinhados nisso.”

McLaren-RBR? E a Honda? Carro nasce INCOMPLETO, Alpine VAZA, Aston agressiva e a Williams da F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music