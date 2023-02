Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Haas, Gunther Steiner, acredita não que "não há benefício" e "apenas risco" às dez equipes que compõe o grid da Fórmula 1 a possível entrada de uma 11ª escuderia na categoria.

Na semana passada, a FIA iniciou formalmente o processo para aceitar manifestações de interesse de potenciais novas equipes de F1, com a entrada da Andretti/General Motors sendo o esforço mais conhecido publicamente para entrar no grid.

Mas a própria F1 e algumas das equipes existentes levantaram preocupações sobre o impacto de possivelmente adicionar um 11ª esquadrão, já que isso reduziria suas participações em prêmios em dinheiro. A sensação é que, a menos que uma nova entrada traga suporte total do fabricante para a rede, as desvantagens superariam os benefícios de expandir o grid.

Falando à Sky Sports F1 na fábrica da Haas na última sexta-feira, Steiner destacou que “cinco anos atrás, você conseguia equipes de graça”, mas que agora a série estava estável e que era necessário cautela com a potencial expansão.

“As 10 equipes que estão aqui estão todas financeiramente estáveis, todas bem montadas”, disse Steiner. “É um ambiente muito bom no momento, ninguém está lutando [para sobreviver]. Portanto, se você colocar um 11º time e sofrer uma pequena queda na economia ou algo assim, de repente, as pessoas talvez lutem para sobreviver."

“Então, por que correr esse risco se não há vantagens? Porque um 11º time, que vantagem isso está trazendo? Não cabe a mim decidir, cabe à FOM decidir, FOM e FIA, porque eles estão gerenciando o lado comercial da F1. Não há nenhuma vantagem no momento. Há apenas risco, nenhum benefício.”

Qualquer nova equipe teria que pagar $ 200 milhões em um fundo de diluição que seria dividido entre as dez equipes existentes, conforme descrito no atual Pacto de Concórdia para compensar a perda de prêmios em dinheiro.

Mas muitos 'figurões' da F1, incluindo Steiner, já sugeriram que esse número precisa ser revisado assim que o próximo Pacto entrar em vigor para a temporada de 2026. Uma número de cerca de três vezes maior que o atual foi discutido.

O ceticismo de muitos na F1 não foi bem recebido por Michael Andretti, que está liderando a candidatura da Andretti/General Motors. Ele disse no mês passado que a “ganância” estava por trás da resistência que ele estava enfrentando e que as equipes estavam “olhando para si mesmas e não para o que é melhor para o crescimento geral da série”.

Embora a FIA esteja supervisionando o processo para possíveis novas equipes, ela reconheceu que também é necessário o apoio da F1 como detentora dos direitos comerciais e dos membros existentes do grid.

As novas equipes em potencial têm até 30 de abril para enviar manifestações de interesse à FIA, que tomará uma decisão até 30 de junho se algum candidato for considerado adequado para entrar em na categoria na temporada de 2025, no mínimo.

