Uma das grandes novidades da Fórmula 1 no Brasil é a chegada da Band para cobertura, após quase quatro décadas da maior categoria do automobilismo mundial ter a transmissão do Grupo Globo.

Após confirmar nomes como Reginaldo Leme, Mariana Becker, Sérgio Maurício, Max Wilson, Felipe Giaffone e outros profissionais, a emissora organizou nesta quinta-feira (04) uma coletiva de imprensa virtual para apresentar todos os detalhes do novo projeto, com a participação dos principais personagens envolvidos no projeto, além do diretor de esportes, Denis Gavazzi, com apresentação de Glenda Kozlowski.

Após alguns pequenos problemas técnicos no início, os detalhes da cobertura começaram a surgir. Uma delas é a confirmação de que no GP do Bahrein, abertura do campeonato de 2021, os treinos livres poderão ser assistidos no Bandsports, canal fechado do Grupo Bandeirantes, mas o classificatório e a corrida – obviamente – poderão ser assistidos na Band aberta. Os qualis das outras etapas estarão no Bandsports.

Outra novidade é que foi garantido que todas as 23 corridas do campeonato deste ano serão transmitidas na Band, até mesmo as corridas nas Américas, que normalmente eram colocadas no SporTV na época de Globo, por conta do conflito de horários com o futebol.

Para os fãs que gostavam de ver a cerimônia de pódio e sempre reclamava que a Globo não os transmitia mais, Gavazzi também garantiu que o estouro da champanhe voltará a figurar nas transmissões da F1.

