Repórter brasileira que cobre Fórmula 1 in loco, Mariana Becker revelou um 'perrengue' inusitado pelo qual passou em uma pré-temporada da categoria. O relato foi feito em coletiva virtual realizada nesta quinta-feira pela Band, que transmitirá a F1 em 2021 e 2022. Na ocasião, a jornalista trocou um comprimido de probiótico por um de sonífero, de modo que chegou sonolenta a uma entrevista com Nico Rosberg.

Na definição do dicio.com.br, probiótico é um "organismo ministrado vivo que, na dosagem certa, causa um efeito positivo no organismo". Ou seja, uma "colônia de bactérias que, por se instalarem na mucosa do intestino, combatem outras bactérias ou agentes causadores de doenças, reduzindo a incidência de patologias intestinais". A repórter disse que tomou o produto para ficar "fortinha", mas o erro no comprimido gerou efeito distinto.

"Tomei sonífero e fui entrevistar o Nico Rosberg. Me deu um sono e eu não sabia o que estava acontecendo. Só fui me dar conta quando cheguei no hotel", relatou a sempre bem-humorada jornalista.

GP predileto

A repórter também foi questionada sobre sua etapa favorita do calendário da elite do esporte a motor mundial. Ela escolheu uma corrida bastante cara aos brasileiros: o GP do Japão, disputado em Suzuka.

"Pela ligação, pelos títulos do Senna, pelas grandes corridas", explicou. Tricampeão mundial, o paulistano Ayrton Senna conquistou seus três títulos justamente na pista de Suzuka, todos pela equipe McLaren.

HAAS 2021: Veja o carro 'RUSSO' da ESTREIA de SCHUMACHER em ano que time irá 'CUMPRIR TABELA' na F1

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: