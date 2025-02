F1 - Ben Sulayem: "Trato os pilotos como se fossem meus filhos"

A FIA tomou a decisão de tomar medidas mais duras sobre o comportamento dos pilotos da Fórmula 1 em 2025, em sua maioria, referente ao uso de palavrões na comunicação de rádio. A reação dos competidores não foi das melhores e eles deixaram bem claro que não ficaram felizes.

Apesar da tensão entre os membros do GPDA e o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem garantiu que tem uma boa relação com os pilotos e ainda insistiu que os trata "como filhos".

De acordo com as novas regras, as penalidades podem incluir multas, proibições e até mesmo a dedução de pontos do campeonato mundial. O presidente da FIA enfatizou que o respeito mútuo é a base da organização.

"Nossos competidores e embaixadores devem enviar mensagens claras", disse, de acordo com a Soymotor. "A FIA é baseada no respeito, esse é o nosso princípio orientador e continuará assim".

O presidente da FIA insistiu que tem um canal de comunicação aberto com todos os pilotos e eles podem se sentir livres para entrar em contato a qualquer momento para novas reclamações.

No entanto, Ben Sulayem reconhece que o uso de palavrões é uma reação "natural" e "humana" no calor do momento, porém, ele segue pedindo que os pilotos evitem esse tipo de linguagem durante os eventos oficiais da FIA.

"Os pilotos têm meu número de telefone. Sou o presidente mais direto que eles já viram. Eles conversam comigo e estão muito satisfeitos, mas é claro que quando eu era um competidor eu reclamava".

"E quando não ganhava, reclamava mais, mas trabalhava quieto e esperava a próxima. É natural, é humano. Eles vêm, eles vencem. Como trato os pilotos? Como filhos. Trato com paixão, amor, compreensão. Já estive ali e quero que eles tenham sucesso".

O incidente mais recente de grande repercussão foi o de Max Verstappen em Singapura, quando o piloto holandês usou um termo de baixo calão em uma coletiva de imprensa oficial. Ben Sulayem explicou o incidente e esclareceu os mal-entendidos sobre a penalidade.

O presidente disse que Verstappen acabou visitando Ruanda, onde se encontrou com jovens pilotos e lhes deu sessões de treinamento. "Quando conheci Max no Qatar, disse a ele: 'Venha aqui, sinto como se você fosse meu filho ao meu lado'".

"Eu amo esse esporte. Não sou o tipo de pessoa que caiu de paraquedas nessa posição. Dei todos os passos para chegar onde estou agora. Estou fazendo isso há 40 anos, sem parar".

"Então, quando me sentei com Max, ele estava nervoso e eu lhe disse: 'que tal retribuirmos à sociedade e inspirarmos os jovens pilotos de Ruanda quando formos para lá' e ele disse que tudo bem, ele fará isso".

FIA pensa em estratégias para evitar transmissão de palavrões

A regulamentadora entende que será difícil controlar as falas dos pilotos e a maneira como eles se expressam. Por isso, estão pensando em maneiras de como lidar e evitar que as transmissões continuem exibindo os palavrões.

Agora, a FIA estuda atrasar a exibição dos rádios, que normalmente acontecem quase que ao vivo, com a transcrição ao longo da corrida.

"Continuaremos em nosso caminho cortando as comunicações de rádio ao vivo? Talvez. Atrasaremos [sua aparição na tela]? Talvez", disse Ben Sulayem. "Há muitas coisas em que trabalharemos com nossos promotores. Ainda somos os donos do campeonato".

O atraso parece ser uma opção mais viável, já que o corte completo dos rádios para os fãs pode causar ainda mais tensão entre aqueles que gostam de acompanhar as ações do pitwall também.

