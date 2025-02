F1 - Vowles: "Influência de Sainz já é sentida no carro de 2025"

Carlos Sainz defenderá as cores da Williams na temporada de 2025 de Fórmula 1 depois de deixar a Ferrari. O piloto estava acostumado a andar sempre nas primeiras filas, no entanto, ao se mudar par Grove, precisará se adaptar a uma nova realidade desafiadora.

Sainz foi para a pista com sua nova equipe, a Williams, no teste de fim de temporada em Abu Dhabi. Normalmente, para os pilotos que mudam de equipe, participar dos testes de fim de temporada em Abu Dhabi é visto como parte do processo de familiarização.

Durante esse processo, são feitos ajustes ergonômicos básicos, como a posição do assento, as configurações do volante e a posição dos pedais. Devido à curta produção do carro da nova temporada, a influência direta dos pilotos no desenvolvimento do novo carro geralmente é limitada.

Mas o chefe da equipe, James Vowles, disse que Sainz já havia contribuído para o novo carro, quebrando a tradição.

James Vowles, diretor da equipe Williams Racing Foto: Erik Junius

"Antes de mais nada, o alto nível de profissionalismo que ele trouxe refletiu diretamente na equipe", disse Vowles.

"Ele nos deu um feedback claro desde o primeiro momento e usou completamente os dados para tomar suas decisões. Ele fez algumas alterações ao longo do dia e seus tempos de volta falam por si".

"Não estávamos buscando voltas rápidas, mas desde o primeiro momento ele se sentiu confortável com o carro".

"Normalmente, não é possível para um novo piloto causar impacto no carro da nova temporada tão cedo. Mas, graças ao feedback de Sainz, já conseguimos adicionar algumas melhorias ao carro de 2025".

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!