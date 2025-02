Nos últimos anos, a questão dos limites de pista da Fórmula 1 tem se tornado cada vez mais central para o trabalho da FIA, não apenas para garantir a consistência dentro de um campeonato, mas também para responder a todas as inevitáveis controvérsias que surgem em determinadas etapas.

Anteriormente, os limites de pista eram fiscalizados apenas em determinados pontos específicos de determinados circuitos, ou seja, naquelas pistas em que o diretor de prova avaliava que poderia haver uma vantagem em ultrapassar a linha branca. No entanto, isso se baseava em algumas simulações da FIA e nas opiniões do diretor de prova, e é por isso que pode haver diferenças claras durante a temporada.

Para garantir a consistência na tomada de decisões, a Federação decidiu, há alguns anos, adotar uma política de "tolerância zero" em relação aos limites da pista, para que todos fossem julgados da mesma forma e com o objetivo de garantir maior segurança.

No entanto, embora essa política tenha permitido um claro avanço na consistência das decisões em todo o campeonato mundial, isso não quer dizer que ela não tenha tido alguns pontos fracos, principalmente relacionados à forma como foram fiscalizados.

O problema dos comissários

Os comissários de pista têm várias maneiras de monitorar os limites da pista, ou seja, com a filmagem da F1, o CCTV da pista, o GPS e os fiscais. Mas isso nem sempre é suficiente. O principal exemplo é a Áustria em 2023, quando a FIA teve que verificar um total de mais de 1.200 possíveis infrações.

Foi um trabalho que levou muito tempo para ser concluído após a bandeira quadriculada, com inevitável controvérsia sobre o impacto e o método de concessão de penalidades. Nesse caso, a FIA foi inundada com possíveis infrações, saturando tanto os fiscais quanto os comissários de pista que tiveram de tomar decisões.

Um dos problemas foi o fato de que um comissário que guardava os limites da pista na Curva 9 estava na Curva 10: embora ele estivesse na fila para ter uma visão melhor da Curva 9, a distância para a pista ainda era alta. Além disso, o fato de haver um meio-fio vermelho e branco após a linha branca não facilitou a tarefa dos fiscais que estavam supervisionando.

A FIA recomenda que haja pelo menos duas pessoas na pista, ou seja, uma que observe o que está acontecendo e outra que anote, enviando as informações para a direção de prova, mas é lógico que, com mais de mil infrações, torna-se complexo gerenciar cada incidente em tempo real. Esse acabou sendo um dos motivos que levaram a FIA a atualizar a instalação remota em Genebra, oferecendo mais suporte.

Dissuasores naturais para reduzir os limites da pista

Embora o órgão regulador já estivesse trabalhando nisso há algum tempo, o que aconteceu na Áustria foi a gota d'água, levando a FIA a adotar soluções rapidamente. A primeira foi reintroduzir uma faixa de cascalho além do meio-fio em determinados pontos específicos, para que os pilotos tivessem uma referência tangível para saber onde encontrar o limite.

O cascalho faz parte do que a Federação define como um impedimento natural, ou seja, um expediente que diminui a carga sobre o pneu e, até certo ponto, ajuda a reduzir a velocidade. Terminar na pista de cascalho claramente tira a aderência do asfalto, com um impacto em termos de tempo de volta.

Embora também existam outras opções, o cascalho é visto como a melhor solução, pois oferece aderência mais consistente em diferentes condições, em comparação, por exemplo, com a grama, que varia muito entre seco e molhado, ou com o Astroturf, que precisa ser substituído ciclicamente e é difícil de colar entre as sessões em caso de problemas. A pista de cascalho também é colocada em uma medida precisa, que na F1 é um metro e meio da linha branca, que é a largura do carro menos a largura dos pneus.

No entanto, há outro elemento para simplificar o gerenciamento do limite da pista, ou seja, a introdução de uma linha azul ao lado da linha branca. Esse expediente foi projetado principalmente para dar maior contraste entre a linha branca e os meios-fios, como, por exemplo, na Áustria, onde eles foram pintados de branco e vermelho, facilitando tanto o trabalho dos fiscais na pista quanto o dos comissários de pista e dos computadores que analisarão as fotos.

Todos esses expedientes permitiram diminuir significativamente o número de casos: de 1.200 para o GP no Red Bull Ring em 2023 para 70 possíveis infrações em 2024 com as novas medidas.

A ajuda da tecnologia

Para facilitar o trabalho, a FIA também optou por contar com a tecnologia e, especificamente, com um ramo do que hoje é chamado de inteligência artificial, ou seja, a visão computacional. Usando um software especial desenvolvido para reconhecer determinados elementos, os computadores analisam os quadros tirados por câmeras posicionadas em pontos específicos da pista.

Isso nem sempre é suficiente, pois as câmeras podem ter resoluções diferentes e, consequentemente, qualidade de imagem diferente. Entretanto, com o apoio da visão computacional, é muito mais fácil e rápido para os fiscais visualizarem incidentes duvidosos, embora sempre haja uma margem de erro.

Como pode ser visto nas imagens divulgadas pela FIA sobre a Curva 1 em Abu Dhabi, várias referências são tomadas para avaliação. Como se trata de uma câmera estática, é mais fácil colocar referências tanto na pista, como a linha vermelha desenhada no meio, quanto na borda da pista, com a linha branca e a linha azul. O software reconhece o número de pixels de uma determinada referência e, a partir disso, pode determinar se um carro ultrapassou o limite.

Obviamente, no entanto, esse sistema nem sempre é 100% confiável, seja por causa de limitações técnicas relacionadas, talvez, à resolução da câmera, seja porque alguns casos são extremamente difíceis de julgar, como aconteceu precisamente em Abu Dhabi em 2024, quando Charles Leclerc foi eliminado no Q2 devido a um cancelamento de tempo, enquanto Sergio Pérez, apesar de uma incerteza inicial, foi considerado dentro dos limites da pista.

Soluções para o futuro

Claramente, a inteligência artificial está evoluindo dia a dia e a FIA também planeja dar mais espaço à tecnologia, usando-a para monitorar os limites da pista.

Várias opções estão sendo consideradas para o futuro, como o cascalho "sólido", como o da Holanda, onde é compactado por meio de uma resina, de modo que ainda oferece menos aderência do que o asfalto, mas sem que as pedras acabem na pista, causando um risco potencial.

A FIA também está pensando em áreas de cascalho temporárias, para que os circuitos, especialmente aqueles que sediam várias competições e categorias, tanto de duas quanto de quatro rodas, possam modificar a rota de escape a um custo menor, podendo retornar à configuração anterior para outros usos.

