Muitos rumores começaram a rodar o paddock de que Valtteri Bottas já teria assinado a renovação com a Sauber, futura Audi. O jornal suíço Blick chegou a cravar a assinatura, no entanto, parece que o cenário não é bem esse, como o próprio piloto da Fórmula 1 comentou.

Em conversa com o Motorsport.com, Bottas, que disputa a vaga com o brasileiro Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto, disse que tudo não passa de "fake news" e que nada está decidido ainda.

"Eu ouvi algumas fake news de que eu já renovei, o que não é o caso. Nós ainda estamos discutindo. E, nesse esporte, enquanto a tinta da caneta não está no papel, nada está confirmado".

No entanto, o finlandês ainda está esperançoso de que continua forte na batalha contra o brasileiro que assumiu a liderança da Fórmula 2 e o argentino que marcou seus primeiros pontos na segunda corrida de F1 que fez pela Williams.

"Mas, sobre o que eu sinto, nós deveríamos focar em seguirmos na direção certa. Mas, na semana que vem, nós teremos bastante tempo com Mattia, o que é bom e então veremos".

