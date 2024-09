A McLaren não quer perder nenhum desempenho em Singapura e para tentar evitar ao máximo, a equipe trouxe uma modificação para a parte traseira do carro. A mudança acontece na asa de feixe, para aumentar a aerodinâmica e a força descendente no traçado de Marina Bay, que exige muito dos carros de Fórmula 1.

No MCL38, pudemos ver a asa de feixe, que tem dois elementos: o inferior tem uma corda máxima com muita incidência, enquanto o superior, montado mais à frente em uma posição off-set, assume a forma da asa de 'gaivota' e se destina a gerar uma espécie de segundo extrator.

Lando Norris, na primeira sessão de treinos livres, deu a clara sensação de estar segurando perfeitamente o ritmo da Ferrari, que, no papel, parece ser o monoposto mais adequado às características da pista asiática.

A McLaren, até agora, trouxe modificações para a pista que funcionaram perfeitamente na primeira vez, demonstrando que o carro 'universal' pode crescer com o trabalho de desenvolvimento.

