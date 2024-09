F1: Norris derrota Verstappen e conquista pole em Singapura

A Fórmula 1 ealizou neste sábado (21) o treino classificatório que definiu o grid de largada para o GP de Singapura, 18ª etapa da temporada de 2024.

Lando Norris foi o grande nome, com 1min29s525, sendo 0s203 mais veloz que Max Verstappen durante o Q3.

A dupla da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell fará a segunda fila.

O treino foi marcado pela batida de Carlos Sainz. Enquanto se preparava para uma volta rápida já no Q3, o espanhol perdeu o controle de sua Ferrari e bateu na curva que antecede a linha de largada/chegada, trazendo a bandeira vermelha.

O Treino

Q1

McLaren e Ferrari começaram à frente, com Norris marcando 1min30s724, seguido por Leclerc, Piastri e Sainz. Verstappen deu a resposta, ficando a 0s130 de Norris, quando restavam oito minutos para o fim desta parte do treino.

Leclerc tomou a P2 do holandês, ficando a apenas 0s062 de Norris.

Albon surpreendeu e tomou o primeiro lugar quando restavam pouco mais de três minutos, mas Norris não deixou barato e fez 1min30s002. Piastri veio na sequência e chegou à segunda posição, a 0s256 de seu companheiro.

Foram eliminados: Ricciardo, Stroll, Gasly, Bottas e Zhou.

Q2

Mesmo errando no final, Verstappen chegou a ocupar a primeira posição no início do Q2, mas sua volta foi eliminada por exceder os limites de pista. Norris, mais uma vez, fez uma boa volta, com 1min30s007 e assumiu a P1.

Hamilton mostrou que a Mercedes vinha com força, ao cravar 1min29s929. Na sequência, Russell era o terceiro, a 0s224 de seu companheiro.

Outro que surpreendeu foi Verstappen, ao chegar à primeira posição com 1min29s680.

Piastri colocou as coisas em sua normalidade ao superar o holandês com 1min29s640.

Foram eliminados: Albon, Colapinto, Pérez, Magnussen e Ocon.

Q3

Quando parte dos pilotos começavam a completar seus primeiros giros, Sainz bateu na curva 19, quando se preparava para abrir uma volta rápida. Piastri conseguiu completar, com 1min30s037. Verstappen até foi mais rápido, mas como no final ele 'encontrou' bandeiras amarelas, sua marca foi deletada.

Naturalmente, a bandeira vermelha foi acionada, interrompendo o treino e com cronômetro parado.

Quase 20 minutos depois, o treino foi reiniciado, com os pilotos indo para uma última tentativa. Mesmo tendo sido liberados, os carros foram para a pista com quatro minutos para o final.

Norris fez 1min29s525, a 0s203 de Verstappen, conquistando assim sua quinta pole em 2024.

O GP de Singapura de F1 acontece neste domingo, às 9h, no horário de Brasília.

