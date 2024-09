Daniel Ricciardo brincou que gostaria que Nelson Piquet Jr. voltasse ao grid da Fórmula 1 para ajudar em seus esforços no GP de Singapura, depois de uma classificação "miserável" no circuito de Marina Bay.

O piloto da RB não conseguiu passar do Q1 em um fim de semana em que seu futuro na categoria foi colocado em dúvida, com rumores de que ele será substituído por Liam Lawson a partir da próxima corrida, o GP dos Estados Unidos.

Apesar da pressão adicional, o desempenho de sexta-feira proporcionou otimismo em relação a um lugar entre os 10 primeiros no final da classificação, mas a mudança para os pneus macios prejudicou sua performance. Além disso, o fato de Yuki Tsunoda ter chegado ao Q3 pela primeira vez desde o GP da Hungria deixou a situação de Ricciardo ainda pior.

"Não mudamos muito", disse Ricciardo, quando perguntado por que o ritmo havia caído. "Estávamos em um bom lugar ontem, então estávamos bastante otimistas, não estávamos correndo atrás do prejuízo. Sinceramente, o pneu médio de hoje de manhã estava bom, parecia que tínhamos começado com o mesmo ritmo de ontem, mas depois coloquei o macio e não cheguei a lugar nenhum."

"Então, fizemos um pouco de ajuste fino para a qualificação e achei que estaríamos bem, mas, novamente, não me senti confortável com o macio. Foi... Eu diria miserável porque estávamos em algum lugar ontem, de verdade, e não esperávamos... não houve grandes erros, mas eu sabia que não estava rápido quando cruzei a linha. Simplesmente não me senti tão bem."

Daniel Ricciardo, Equipe RB F1 Foto de: Red Bull Content Pool

"Hoje de manhã, você poderia dizer 'ah, aquele macio não funcionou', mas tivemos três deles hoje e não fomos competitivos em nenhum deles."

Sobre o fato de o resultado ter sido mais difícil por causa das especulações sobre seu futuro na F1, Ricciardo respondeu: "Sim, é claro que seria bom apenas deixar uma declaração. Obviamente, a questão do Q1 é péssima. Com toda a situação que está acontecendo, eu sinceramente achei que seria bom hoje."

"Tento ser otimista, mas hoje foi um dia muito pessimista, então vou me afogar na minha banheira de gelo, vocês me encontrarão lá amanhã, flutuando."

Fazendo referência ao escândalo do crashgate que ajudou Fernando Alonso a conquistar a vitória no GP de Singapura de 2008, quando o então companheiro de equipe da Renault, Piquet Jr, bateu deliberadamente para causar um safety car, Ricciardo sugeriu que precisaria de um caso como esse para garantir um resultado positivo.

"Espero que tenhamos um safety car no momento certo", disse ele. "Traga Piquet de volta e vamos fazer isso acontecer".

Bortoleto SEGUE NO PÁREO e Bottas DESMENTE RENOVAÇÃO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!