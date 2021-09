Valtteri Bottas deverá começar do final do grid o GP da Itália de Fórmula 1 deste domingo, depois de pegar uma série de novos elementos de motor.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse na sexta-feira que todas as equipes estavam "lutando" com sua alocação de unidades de força para a temporada.

Durante a classificação para a corrida sprint, a FIA emitiu um comunicado confirmando que o time alemão havia levado uma série de novos elementos da unidade de potência no carro de Bottas.

Ao adquirir um novo motor, turbocompressor, MGU-H e MGU-K, o finlandês está pronto para uma largada no fim do grid em Monza.

Isso será aplicado ao GP de domingo e não à corrida sprint de sábado, onde Bottas vai começar de forma onde terminar a sessão de classificação de sexta-feira.

A mudança servirá como um impulso para o conjunto de elementos da unidade de força no carro de Bottas para o resto do ano, o que significa que nenhuma outra penalidade deve ser aplicada nesta temporada.

Lewis Hamilton também pode precisar de uma queda no grid em algum momento deste ano.

“Acreditamos que entre P1 e P2, com a volta mais rápida, se você tem um DNF, ele precisa do outro cara quatro corridas para alcançá-lo”, disse Wolff para a Sky Sports.

“E isso é brutal. Portanto, você pode se dar ao luxo de terminar quatro vezes em segundo [lugar]. Portanto, você só precisa realmente jogar pelo lado seguro, sem abrir mão do desempenho.”

Monza tem sido uma pista popular para as equipes sofrerem penalidades de motor nos anos anteriores devido às oportunidades de ultrapassagem no final das longas retas.

A Red Bull se encontra em uma posição semelhante à da Mercedes com o carro de Max Verstappen, depois que ele perdeu um de seus motores restantes devido a danos causados ​​pelo acidente em Silverstone.

Mas Verstappen disse na quinta-feira que atualmente não há planos para fazer as alterações em Monza.

“Ainda não decidimos aonde levar isso”, disse Verstappen.

“Acho que esse motor ainda é muito novo. Então, veremos."

“Definitivamente, não é o plano fazer isso aqui", concluiu.

F1 2021: A POLÊMICA em torno do motor Mercedes, Red Bull PREOCUPADA e porta fechada para de Vries

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: