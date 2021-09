F1: Bottas surpreende e conquista pole para corrida Sprint na Itália

Valtteri Bottas foi o grande nome da sexta-feira em Monza. O piloto da Mercedes conquistou a pole position para a corrida Sprint de sábado, em prova que vai definir o grid de largada para o GP da Itália de Fórmula 1.

O finlandês cravou 1min19s555, 0s096 mais rápido que Lewis Hamilton. Max Verstappen e Lando Norris formam a segunda fila.

O Treino

Q1

Nos primeiros movimentos, Carlos Sainz e Max Verstappen foram os primeiros a liderar a tabela de tempos, mas logo Lando Norris assumiu o primeiro lugar, com 1min21s681.

A dupla da Mercedes logo tomou o controle da situação, primeiro com Valtteri Bottas e depois com Lewis Hamilton, que fez 1min20s543.

Esse trecho foi marcado pela confusão entre os pilotos que estavam à espera de outro rival para conseguir ter o vácuo. Verstappen e Gasly reclamaram via rádio. Mazepin teve ações anotadas pelos comissários, que vão definir se punem o russo ou não após o treino.

No final, Hamilton manteve o melhor tempo, mas Latifi, Tsunoda, Schumacher, Kubica e Mazepin foram eliminados. O japonês chegou a fazer uma volta que o tiraria da eliminação, mas teve sua volta excluída por ter excedido o limite da pista na curva 11.

Q2

O início do Q2 foi semelhante ao Q1, com Hamilton no comando do treino, com 1min19s936. Bottas, Norris, Ricciardo e Gasly completavam o top-5.

ma nova confusão aconteceu entre Hamilton, Verstappen e os pilotos da Aston Martin no pitlane, quando os pilotos saiam para a última tentativa.

O holandês conseguiu subir para o quarto posto, mas nem todos conseguiram a mesma sorte. Vettel, Stroll, Alonso, Ocon e Russell ficaram pelo caminho.

Q3

Na primeira tentativa, Hamilton foi o mais rápido com 1min19s949, apenas 0s017 à frente de Verstappen. A segunda fila provisória era de Norris e Ricciardo. Bottas era apenas o quinto, após errar durante sua volta rápida.

Em seguida, todos foram para os pits para se preparar para a tentativa final. Giovinazzi era o único que não havia completado volta no Q3 até então.

Bottas cravou 1min19s55 e conquistou a pole position, tirando o 'doce' de Hamilton.

Neste sábado acontece o segundo treino livre às 7h e a corrida Sprint às 11h30, horários de Brasília.

Veja os resultados:

