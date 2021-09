F1: Bottas fala sobre punição no GP da Itália

Valtteri Bottas lamentou pelo fato de ter que largar da parte de trás do grid neste domingo no GP da Itália de Fórmula 1. O finlandês da Mercedes, que venceu a corrida sprint em Monza, terá que ceder a posição a Max Verstappen, já que terá que trocar sua unidade de potência.

Em entrevista após a corrida sprint, Bottas se mostrou contente pelo bom desempenho na prova, mas lamentou pelo fato de ter que largar da parte de trás do grid neste domingo.

"Obrigado, me sinto bem. Parece que já faz um tempo que não terminei em primeiro em uma corrida, infelizmente vou largar da parte de trás amanhã, mas a velocidade está aí, então vou lutar", disse o finlandês.

"Eu estarei vindo o mais rápido que puder amanhã, mas hoje eu gosto disso. Foi uma corrida muito limpa e estamos a bom ritmo."

Questionado se será fácil fazer ultrapassagens no domingo, Bottas prometeu dar "tudo que tenho".

"Não vai ser fácil, com certeza. Quando há uma fila de carros com DRS, não é fácil, mas você sabe, obviamente, em termos de estratégia, ainda há uma escolha livre de pneus para começar, então vamos ver se podemos fazer algo", disse o piloto da Mercedes.

"Vou dar tudo o que tenho, posso prometer", concluiu.

