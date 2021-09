A Fórmula 1 realizou neste sábado (11) a corrida sprint que definiu o grid de largada para o GP da Itália e Valtteri Bottas foi o vencedor. No entanto, o finlandês não largará da pole position, devido a punição por trocar componentes de seu carro, e Max Verstappen herda a primeira posição.

Daniel Ricciardo e Lando Norris também brilharam na sessão, a dupla da McLaren segurou Lewis Hamilton e conseguiu assegurar a terceira e quarta posições. Ambos ganham uma cada para a prova principal.

Confira como ficou o grid de largada para a 14ª corrida de 2021:

F1 AO VIVO: Hamilton VAI MAL, Verstappen LUCRA e BOTTAS vence corrida sprint em Monza; veja análise

