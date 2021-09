Max Verstappen terminou a corrida sprint que define o grid de largada do GP da Itália de Fórmula 1 na segunda posição. No entanto, o holandês herdará a pole position da corrida deste domingo (12) porque o vencedor Valtteri Bottas receberá punição por trocar componentes de seu carro e largará do fundo do pelotão. Ele também ganhou dois pontos pelo resultado, que vem em boa hora para a Red Bull.

Depois de vencer em Zandvoort, a equipe viu a rival Mercedes chegar como favorita em Monza pela força de seu motor e perigo de Lewis Hamilton começar da ponta, pois se classificou em segundo para a sessão de hoje. Com o quinto lugar do britânico após má largada, o jogo virou para a escuderia austríaca.

Em entrevista após a corrida sprint, Verstappen falou sobre os ajustes às características do circuito: "Devo dizer que acertamos nosso carro para ter uma velocidade decente. Portanto, não estou muito preocupado com a máxima na corrida."

"Claro que sabemos que as Mercedes também têm um ritmo muito bom ao longo de toda a volta, mas mesmo assim vamos tentar fazer outra boa prova amanhã."

O holandês largou da terceira colocação na sessão classificatória e aproveitou a saída lenta de Hamilton para pular para segundo e se manter na posição até o final, enquanto o heptacampeão sofreu para alcançar os carros da McLaren, que também usa motor Mercedes, e só conseguiu o quinto lugar.

"Foi um pouco melhor do que o esperado", disse o piloto da Red Bull. "Fizemos uma boa largada, chegamos à vice-liderança e marcamos alguns pontos bacanas e, claro, saímos da pole amanhã. Mesmo assim, eles ainda parecem muito rápidos, e eu estava dando tudo para tentar ficar perto. Vai ser uma batalha interessante."

Verstappen também elogiou a atmosfera de Monza, sempre com torcedores fanáticos: "É incrível estar aqui e ver todos os fãs italianos novamente. Eles são incrivelmente apaixonados pelo automobilismo em geral, é ótimo ver isso."

