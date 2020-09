Valtteri Bottas sai da sexta em Mugello como o mais rápido do dia. O finlandês liderou os dois treinos livres para o GP da Toscana de Fórmula 1, e o finlandês ainda conseguiu bater o recorde da pista, que recebe o Mundial pela primeira vez.

Com o tempo de 1min16s989, o finlandês foi o mais rápido do dia com a Mercedes e bateu o recorde da pista italiana, superando Hamilton por mais de dois décimos. O terceiro foi o holandês Max Verstappen, que ficou a 0s246 do líder com a Red Bull.

Quem ficou em quarto foi o companheiro de Verstappen, Alexander Albon, da Tailândia. O top-5 foi completado por Daniel Ricciardo, da Renault. 'Parceiro' do australiano, Esteban Ocon, da França, foi o sexto.

A sétima posição ficou com Sergio Pérez, que deixará a Racing Point no fim do ano para dar vaga ao alemão Sebastian Vettel, que faz sua última temporada na Ferrari e foi 12º. O mexicano ainda protagonizou um dos principais incidentes do segundo treino livre.

Foi no fim da sessão, quando o piloto deixou os boxes e atrapalhou o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo. O campeão mundial de 2007 vinha em alta velocidade no retão de Mugello e acabou 'se enroscando' com Pérez, que voltava à pista lentamente. Veja fotos abaixo:

A oitava colocação ficou com o francês Pierre Gasly, vencedor do GP da Itália com a AlphaTauri. Raikkonen foi o nono, sendo o mais bem colocado com motores Ferrari. Piloto do time de Maranello, o monegasco Charles Leclerc foi apenas 10º, após ser terceiro no primeiro treino.

Voltamos em instantes com a tabela de classificação completa.