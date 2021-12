O piloto da Mercedes Valtteri Bottas disse em entrevista em Jeddah que quer vencer, mas que prioridade é o campeonato de construtores de 2021.

Lewis Hamilton conquistou a pole position na sessão classificatória deste sábado para o GP da Arábia Saudita da Fórmula 1, com seu companheiro de equipe, Bottas, largando em segundo.

"Foi uma classificação importante hoje, realmente tivemos que trocar o motor e os caras conseguiram terminar o carro antes da classificação e tudo estava funcionando bem", disse o finlandês da Mercedes.

"Então eu estava feliz e a última volta estava no limite e eu gostei. Mas é um caminho difícil."

Questionado se o finlandês busca vencer corridas ou obter o título para a equipe, Bottas disse: "Claro que quero obter uma vitória da corrida, mas primeiro precisamos nos concentrar no campeonato de construtores e Lewis ainda está lutando pelo título. Eu não estou. Então farei o meu melhor que puder e ao mesmo tempo tento aproveitar."

