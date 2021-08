A Fórmula 1 voltou! Nesta sexta-feira, a principal categoria do automobilismo mundial iniciou as atividades para o GP da Bélgica, 12ª etapa da temporada 2021. E no primeiro treino livre, que teve um início lento por causa das condições da pista, Valtteri Bottas terminou na frente, superando Max Verstappen, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o 18º após ter sua última volta rápida atrapalhada por Nicholas Latifi.

Spa-Francorchamps abre a segunda metade da temporada 2021 com muita expectativa sobre o futuro da disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen após os acontecimentos em Silverstone e na Hungria, além de outros embates importantes para o campeonato como McLaren x Ferrari pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

Os pilotos demoraram cerca de cinco minutos para saírem dos boxes após o início da regressiva de uma hora. O motivo era a condição da pista. Devido à extensão do circuito de Spa, a chuva que havia caído mais cedo afetava apenas alguns setores, com outros secos. Mesmo assim, ninguém arriscou a sair de pneus slick na primeira saída.

Mas isso durou pouco. Após uma primeira volta de reconhecimento, todos voltaram para os boxes para colocar pneus de pista seca. De compostos médios, Lando Norris foi o primeiro a entregar uma volta rápida, depois de quase 15 minutos de sessão, marcando 01min50s191.

Um dos maiores vencedores de Spa no grid atual, Kimi Raikkonen foi responsável pela primeira bandeira amarela da sessão, perdendo o controle da Alfa Romeo e rodando na saída da primeira curva. Mas o finlandês conseguiu retomar a trajetória sem problemas.

Pouco depois foi a vez de Yuki Tsunoda fazer o mesmo. Mas o piloto da AlphaTauri acabou voltando à pista sem olhar para os retrovisores e acabou atrapalhando outros que vinham na pista e até mesmo na saída dos boxes.

Com 30 minutos transcorridos na sessão, os pilotos ainda se dividiam entre os pneus médios e duros. Verstappen liderava com 01min46s879, 0s310 a frente de Sainz, com Ocon, Gasly e Ricciardo fechando o top 5, enquanto Pérez vinha em sexto e Bottas e Hamilton, com apenas uma saída cada, eram 10º e 12º, respectivamente. Pelo rádio, o heptacampeão reclamava de falta de velocidade nas retas.

Raikkonen protagonizou ainda outro momento na sessão. Ao entrar nos boxes, o finlandês perdeu o controle da Alfa Romeo dando uma batida no muro, conseguindo retornar à garagem da equipe.

Os pneus macios começaram a marcar presença nos minutos seguintes, enquanto outros seguiam com os compostos médios e duros. A 15 minutos do fim, Bottas assumia a liderança tirando Verstappen da ponta com 01min45s199, mais de sete décimos a frente do holandês. Sainz, Vettel e Norris completavam o top 5 neste momento enquanto Pérez e Hamilton, que ainda abriam voltas, eram 11º e 15º.

Hamilton, que vinha em volta rápida buscando melhorar sua posição na tabela com pneus macios, teve sua saída atrapalhada por Nicholas Latifi, da Williams, antes da chicane final, o que pode render uma punição ao canadense.

No final, a chuva de fato começou a dar as caras, com algumas gotas no primeiro setor, mas sem atrapalhar o andamento da sessão. Valtteri Bottas terminou o TL1 na frente, marcando 01min45s1991, 0s164 à frente de Verstappen, com Gasly em terceiro a 0s500 e Leclerc e Sainz completando o top 5. Hamilton terminou apenas em 18º, à frente da dupla da Haas, sem conseguir marcar tempo após a fechada de Latifi.

A Fórmula 1 volta à pista de Spa-Francorchamps ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Bélgica. A sessão, de 60 minutos, começa às 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

