Com a Fórmula 1 entrando em uma rodada tripla que inclui circuitos dependentes de motor como Spa-Francorchamps e Monza, um total de 11 pilotos optaram por colocar a terceira e última unidade de potência do ano para este final de semana na Bélgica, incluindo Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Antes deste final de semana, outros cinco já haviam colocado o terceiro motor permitido pelo regulamento: Max Verstappen, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Carlos Sainz e George Russell.

Para o final de semana em Spa, além de Hamilton, Bottas e Pérez, Lando Norris e Daniel Ricciardo da McLaren, Fernando Alonso da Alpine, Charles Leclerc da Ferrari, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda da AlphaTauri, Lance Stroll, da Aston Martin e Nicholas Latifi da Williams optaram pela mudança.

Com isso, apenas os pilotos das equipes clientes da Ferrari, Haas e Alfa Romeo, manterão a segunda unidade de potência por enquanto.

Enquanto muitas equipes estão confortáveis com a quilometragem dos motores e podem passar pelo resto da temporada com os três motores permitidos, alguns pilotos já enfrentam a perspectiva de usar uma quarta unidade em algum momento, o que levaria a uma punição.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dos pilotos da frente, Verstappen e Pérez perderam seus segundos motores como resultado dos acidentes em Silverstone e Hungaroring, e ambos já se preparam para uma punição no futuro.

Falando antes do GP da Bélgica, Verstappen disse que não tem certeza quando que a Red Bull optaria por colocar o quarto motor.

"Não tenho ideia, porque acabei de receber um novo motor. Então estamos olhando para onde vamos fazer isso se necessário. Não posso falar sobre isso porque ainda não sabemos".

A penalização também deve ser uma realidade para Leclerc e Sainz, com a Ferrari planejando introduzir a versão atualizada de seu motor em algum momento no resto da temporada.

