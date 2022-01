F1: Chefe da Alfa Romeo vê Bottas pronto para liderar equipe

Após cinco anos na Mercedes, Valtteri Bottas está a caminho de uma nova casa para a temporada 2022 da Fórmula 1, a Alfa Romeo, em um contrato de múltiplas temporadas. E para o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, o finlandês já está pronto para assumir a responsabilidade de liderar o time italiano.

Essa é a primeira vez em sua carreira na F1 em que Bottas será o piloto mais experiente de uma equipe. Entre 2013 e 2016, quando correu pela Williams, o finlandês esteve ao lado primeiro do venezuelano Pastor Maldonado (2013) e depois de Felipe Massa (2013-2016). Quando foi para a Mercedes, acabou caindo no papel de segundo piloto frente ao multicampeão Lewis Hamilton.

Agora, Bottas terá como companheiro o chinês Guanyu Zhou, que fará sua estreia na F1. E graças à sua vasta experiência em uma equipe campeã mundial, ajudando a Mercedes a conquistar os cinco títulos de construtores nos anos em que esteve lá, Vasseur espera esse papel do finlandês.

"Se você olhar, a Mercedes levou os últimos seis ou sete campeonatos. Talvez, apenas com os pontos de Lewis, eles já teriam sido campeões. Isso significa que quando você é o companheiro de equipe de Lewis, você acaba ficando em sua sombra".

"Tudo bem, você tem que fazer o melhor, mas acaba não tendo uma mega responsabilidade. Acho que agora Valtteri está em um ponto de sua carreira em que consegue arcar com essa responsabilidade".

Vasseur ainda detalhou o que espera de Bottas nessa "nova responsabilidade" como chefe dentro da Alfa Romeo.

"Valtteri não é apenas o primeiro piloto, é também responsável pelo desempenho do companheiro de equipe. Quer dizer que você precisa trazer o seu companheiro de equipe consigo, você terá que pressionar o engenheiro, o pessoal na fábrica, ir até o túnel de vento, motivar o pessoal no simulador".

"Se você acha que alguém está deprimido, tem que correr atrás dele e pressionar. Essa posição é crucial e Valtteri está pronto para fazer isso".

