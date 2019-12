F1: Chefe da Mercedes, Wolff não nega ida para a Ferrari em 2021

Em meio aos rumores sobre uma eventual mudança do britânico Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari na temporada 2021 da Fórmula 1, também ganha força a possibilidade de o chefe de equipe das 'Flechas de Prata', o austríaco Toto Wolff, ir para o time de Maranello.

O dirigente, porém, garante estar focado no desenvolvimento do carro germânico para a temporada 2020 da categoria máxima do automobilismo, na qual o time busca o heptacampeonato consecutivo de construtores (relembre todos os vencedores abaixo).

De todo modo, Wolff não descartou a ida para a escuderia italiana, ainda que ironicamente, em entrevista ao NextGen-Auto: "O que acontecer será decidido nos próximos meses. [Ir para a Ferrari] é outro bom plano. Mas tenho uma ideia: ir até Marte com Lewis e ver se podemos ganhar algo lá".

Tanto o dirigente quanto Hamilton tem contrato apenas até o fim do ano que vem. Ambos estão na Mercedes desde 2013, mas são frequentemente ligados à mudança para a Ferrari. Nada que tire o foco da dupla em 2020, segundo Wolff.

"Quero ganhar com a Mercedes em 2020 e o que acontecer depois disso será decidido nos próximos meses", afirmou o chefe do time germânico, sinalizando que não vai demorar para definir seu futuro na F1. O mesmo deve valer para Hamilton, que caça o hepta no ano que vem.

Entenda 10 razões para acreditar que Hamilton pode trocar Mercedes por Ferrari

Galeria Lista 1 - Futuro da Mercedes no mundial. A era híbrida da F1 teve apenas um grande nome: Mercedes. Todos os títulos de construtores e pilotos foram vencidos pela equipe alemã, mas o novo regulamento técnico e esportivo de 2021 poderá mudar a geografia das melhores equipes da F1. 1 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images A fabricante alemã também já está com um olho mais atento ao mercado elétrico, com uma equipe na Fórmula E, além de ainda não cravar que permanecerá no grid após 2021. 2 / 18 Foto de: XPB Images 2 - A ‘rádio paddock’ também fala de um certo distanciamento de Toto Wolff da fábrica, sendo até vinculado a um novo papel dentro da F1. 3 / 18 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Hamilton já declarou que quer estar sempre próximo ao chefão, mas se a separação for inevitável, nada poderá segurá-lo na Mercedes. 4 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3 - Wolff também não cravou que Hamilton permanecerá no time, com “25% de chances” dele mudar de equipe... 5 / 18 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images ... e não vendo problemas em Hamilton conversar com dirigentes da equipe de Maranello. 6 / 18 Foto de: Mercedes-Benz 4 - Hamilton foi visto algumas vezes conversando com um dos homens fortes da Ferrari, John Elkann... 7 / 18 Foto de: Erik Junius ... o que deixou a mídia italiana alerta, aumentando a expectativa de uma possível mudança. 8 / 18 Foto de: Erik Junius 5 - Motivação: A tendência é que em 2020 a Mercedes se mantenha na frente e que Hamilton conquiste o sétimo título mundial, igualando o número de títulos e certamente quebrando recorde de vitórias de Schumacher. 9 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O ano de 2021 seria um dos últimos de Hamilton na F1 e para deixar seu nome ainda mais sólido na história, ele poderia ver uma chance de conseguir o octa mundial na casa em que Michael Schumacher foi mais vitorioso. 10 / 18 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 6 - Para sacramentar, seria um título por uma terceira equipe diferente e com um motor não sendo da Mercedes, pela primeira vez. 11 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 7 - Caso a negociação entre Hamilton e Mercedes se arraste, a pressão dos italianos poderá aumentar sobre a escuderia, com a continuidade da má fase de Sebastian Vettel. 12 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Em 2020, o alemão também encara seu último ano de contrato com a Ferrari, deixando as portas abertas ao inglês. 13 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 8 - Fator Max: O mercado para 2021 promete ser quente. Além de Hamilton e Vettel, Max Verstappen também terá seu último ano de contrato com a Red Bull e já teve seu nome ligado à Mercedes algumas vezes em 2019. 14 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Com a suposta saída de Hamilton, as Flechas de Prata continuaria contando com um dos nomes mais fortes do grid, em matéria de talento. 15 / 18 Foto de: Erik Junius 9 - Mick Schumacher: o filho de Michael Schumacher pode ser um fator. O alemão, que competirá na F2 em 2020, é nome certo para o futuro na Ferrari. 16 / 18 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images ... mas certamente a equipe de Maranello não o colocará diretamente na equipe principal, podendo ‘experimentá-lo’ por uma ou duas temporadas na Alfa Romeo, assim como fez com Charles Leclerc. 17 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 10 - Na terra da moda: Tendo que passar mais tempo na Itália, o novo ambiente também poderá favorecer alguns compromissos que Hamilton tem no mundo da moda, facilitando a logística da já agitada vida fora das pistas do inglês. 18 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

2020 em foco:

Com o fim da temporada da Fórmula 1, fizemos um balanço do ano que está se encerrando e traçamos um panorama sobre o que está por vir em 2020. Confira esse e outros assuntos no episódio dessa semana do podcast do Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.