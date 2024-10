Depois de desacelerar os testes na terça-feira, a chuva deu uma trégua às equipes de Fórmula 1 e à Pirelli em Mugello, permitindo que parte do programa de testes planejado para 2025 e 2026 fosse concluído.

A Red Bull chamou Liam Lawson para ajudar nos testes dos compostos do próximo ano, enquanto a McLaren havia ido para a pista com Lando Norris em um carro mula testando os pneus de 2026, que permanecem inalterados em comparação com a atual geração de monopostos, seguindo com aro 18, mas com largura um pouco menor.

Além da McLaren e da Red Bull, que confirmaram os mesmos pilotos da véspera, uma terceira equipe também foi adicionada na quarta-feira, a Ferrari, que entrou na pista com Charles Leclerc e Carlos Sainz ao volante do SF-24, testando pneus do próximo ano.

Para os quatro pilotos foi uma sessão de testes extremamente útil também para mantê-los em treino tendo em vista ao retorno em Austin dentro de duas semanas, dada a longa pausa pós-Singapura. Além disso, para Lawson, poder correr com a Red Bull representa uma excelente chance de acumular quilômetros em um carro de primeira linha antes de sua reestreia em solo americano, quando estará ao volante da RB substituindo Daniel Ricciardo, que foi dispensado pela equipe após a última parada em Marina Bay.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto di: Pirelli

Como no dia anterior, os técnicos da Pirelli também trabalharam em dois programas paralelos na quarta-feira: Red Bull e Ferrari estavam ocupadas desenvolvendo os compostos para 2025, em particular os mais duros da linha planejada para a próxima temporada, enquanto a McLaren, que trouxe um carro mula para Mugello, esteve focada nos primeiros testes dos protótipos de pneus de 2026.

Aliás, depois de já ter aprovado a construção dos pneus de 2025, a Pirelli traça agora os detalhes finais sobre os compostos que serão trazidos para o próximo ano. Mugello representa uma oportunidade para testar melhor a resistência dos compostos mais duros, dadas as longas curvas da pista que transmitem muita energia aos pneus com elevado nível de estresse.

A primeira hora de atividade desta manhã decorreu numa pista ainda úmida, tanto que os três carros foram equipados com pneus intermediários, recolhendo ainda informações úteis, especialmente numa pista desafiante como a da Toscana. A partir das 11 horas foi possível mudar para pneus slick para tentar completar todo o programa planejado.

Lando Norris in azione sulla McLaren muletto: Pirelli usa il DRS per simulare carichi più vicini a quelli delle vetture 2026 Foto di: Pirelli

No final do dia foram completadas 390 voltas. O mais ativo na pista foi Lando Norris, que completou 118, a melhor das quais foi 1min21s'302, seguido por Liam Lawson com 116 voltas e seu melhor tempo de 1min23s'219. Os dois pilotos da Ferrari, porém, dividiram o dia: Sainz rodou na primeira parte, completando 79 voltas, enquanto Leclerc foi para a pista à tarde ao volante do SF-24, somando 77 voltas.

As próximas etapas dos dois programas de desenvolvimento decorrerão em dois contextos totalmente diferentes. Quanto aos pneus de 2025, durante o fim de semana do GP do México as equipes terão meia hora extra no TL2 para testar os pneus mais macios da linha com vista ao próximo ano. Se os compostos mais duros foram testados em Mugello, num circuito menos exigente como o mexicano, a Pirelli terá a oportunidade de testar os protótipos mais macios, desta vez com todas as 10 equipes ao mesmo tempo. No que diz respeito aos trabalhos com vista a 2026, porém, o encontro será nos dias 13 e 14 de novembro em Magny-Cours, onde circulará o carro mula preparado pela Alpine.

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!