A chuva parece ter cobrado seu preço nos testes de desenvolvimento de pneus de Fórmula 1 da Pirelli deste último trimestre de 2024, incluindo na terça-feira (8).

Depois que os dois dias em Magny-Cours, na semana passada, foram caracterizados por condições climáticas complicadas, a sessão de hoje no circuito de Mugello também viu a chuva desempenhar um papel crucial desde as primeiras horas da manhã.

Além disso, a baixa visibilidade no circuito na região da Toscana impediu que o helicóptero decolasse por um longo período e, como resultado, os carros praticamente não puderam correr durante todo o dia.

O programa de hoje foi dividido em duas partes. A Red Bull, que colocou em campo seu piloto reserva Liam Lawson, que pilotará para a RB a partir do GP dos Estados Unidos, teve a tarefa de trabalhar na finalização dos compostos para 2025.

Teste da Pirelli em Mugello Foto de: Pirelli

A McLaren, por outro lado, que teve Lando Norris ao volante de um 'carro-mula' (termo usado para designar um chassi que foi adaptado para completar os testes de corrida) na pista, testou pela primeira vez os pneus protótipos que serão usados a partir de 2026, ou seja, com um diâmetro de aro inalterado (18") em comparação com a geração atual de monopostos, enquanto a largura e o diâmetro externo são ligeiramente menores, tanto no eixo dianteiro quanto no traseiro.

Os testes continuarão na quinta-feira (10), se o tempo permitir. As duas equipes presentes hoje, que escalarão os mesmos pilotos, terão a companhia da Ferrari, que, com Charles Leclerc, também trabalhará com os pneus do próximo ano.

Teste da Pirelli em Mugello Foto de: Pirelli

