Com o fim da temporada 2024 da Fórmula 1 se aproximando, e os dois títulos ameaçados para a Red Bull, o chefe Christian Horner mandou um recado claro ao mexicano Sergio Pérez para essas últimas duas corridas: "Precisamos dos dois pilotos".

O mexicano teve uma corrida particularmente difícil em Singapura, sem ter chance de conquistar os melhores lugares na classificação, passando boa parte da corrida em disputas com Hülkenberg e Colapinto.

"Checo ficou basicamente preso atrás de Hülkenberg por 30 voltas", lembrou Horner sobre a última corrida, para a MotorsportWeek. "Sim, quero dizer que Checo fez uma boa primeira volta e depois teve muita dificuldade para ultrapassar".

Depois que a McLaren conseguiu colocar sua dupla novamente no pódio, Horner enfatizou que agora eles precisarão de dois pilotos para lutar contra a equipe de Woking, dando a Pérez essas corridas como uma última chance de provar seu valor.

"Acho que precisamos de dois pilotos que estejam dando o máximo de si", admitiu o chefe da equipe Red Bull. "Checo teve um bom fim de semana na etapa anterior [em Baku], mas teve uma passagem difícil em Singapura".

A caminho das corridas finais, Verstappen precisará desafiar Piastri se quiser manter sua liderança no Mundial de Pilotos, e a presença de Pérez seria importante para sua estratégia.

"Precisamos organizar o fim de semana, pois podemos ver a McLaren colocando dois pilotos no pódio. Esses são os grandes pontos que realmente importam. Portanto, precisamos ter certeza de que Checo estará na melhor condição possível em termos de encontrar a direção certa".

