Max Verstappen e Lewis Hamilton são os dois pilotos mais vencedores do grid atual da Fórmula 1. Embora Verstappen tenha conquistado os três últimos campeonatos, Hamilton é, estatisticamente, o piloto mais bem-sucedido da história do esporte.

Por outro lado, há uma diferença de 52 pontos entre o líder Verstappen e o segundo colocado Lando Norris, faltando seis corridas para o fim da temporada. Embora se espere que o piloto da McLaren reduza essa diferença antes de Abu Dhabi, Verstappen está no caminho certo para vencer seu quarto campeonato consecutivo.



Ele conquistou o primeiro desses títulos em 2021 em competição direta com Hamilton. Os dois pilotos travaram uma das batalhas de temporada mais épicas que a F1 já viu, culminando talvez na corrida mais polêmica do esporte em Abu Dhabi.

Hamilton, aos 39 anos, ainda espera se vingar antes de se aposentar, mudando para a Ferrari. Se o holandês manter a vantagem do campeonato, Verstappen ainda estará três títulos atrás de Hamilton. O tricampeão também está 44 vitórias, 64 pole positions e 92 pódios atrás de Hamilton.

Mas as estatísticas por si só não podem ser o fator decisivo. Verstappen é 12 anos mais jovem e competiu em 150 GPs a menos. David Coulthard, ex-Red Bull e McLaren descreveu Hamilton como "GOAT" (o maior de todos os tempos), mas acha que ele é um "rival à altura" de Verstappen.



Agora, o ex-chefe de equipe da Haas, Guenther Steiner, expressou sua opinião sobre o tema no podcast oficial da F1, Beyond the Grid. Ele disse que Verstappen tem uma ligeira vantagem sobre Hamilton porque ele é tem pacote "completo". Ele sugeriu que a principal diferença entre os dois pilotos é a "fome" de vencer.

De acordo com um ex-engenheiro da Mercedes, Hamilton não se esforça ao máximo a menos que possa vencer. E ele raramente teve essa oportunidade em Brackley durante o período de efeito solo.

Steiner admite que Verstappen pode perder um pouco de sua ambição mais tarde em sua carreira, quando tiver alcançado quase todos os seus objetivos. Mas até que esse dia chegue, ele continuará sendo o melhor. "Acho que ele é o melhor", disse o ex-chefe de equipe.

"Ele é jovem, tem muita fome de corrida e é muito talentoso. Ele tem tudo isso junto". "Você poderia dizer o mesmo sobre Lewis Hamilton. Ele ganhou sete campeonatos. Lewis é certamente um ótimo piloto. Mas será que Lewis é tão motivado e faminto quanto Max? Não sei".

"Talvez o Max daqui a cinco anos seja diferente. Não temos o Max de quatro ou cinco anos atrás. Acho que, como um piloto completo, Max é definitivamente o melhor no momento".

