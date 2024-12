O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto conquistou o 8º tempo mais rápido dos testes pós-temporada do teste de Abu Dhabi da pós-temporada de 2024 da Fórmula 1, com 1min25s306. Já Carlos Sainz liderou a sessão da manhã para sua nova equipe, a Williams, com volta de 1min24s435.

Outro destaque foi para o paranaense Felipe Drugovich, que conseguiu o tempo de 1min25s819 e a 13ª colocação da primeira parte dos testes.

Depois de dar suas voltas de instalação durante uma sessão de filmagem privada na segunda-feira, Sainz deu início oficialmente ao seu trabalho na Williams ao assumir o volante do FW46 durante o teste pós-temporada de terça-feira, onde as equipes estão ajudando a Pirelli a testar seus compostos de pneus para 2025.

Vestido com um macacão branco completo e um capacete branco simples, Sainz foi um dos vários pilotos que saíram do pitlane às 9h, e terminou a manhã na liderança com 1m24,435s e 60 voltas completadas.

Sainz ficou à frente de Charles Leclerc, da Ferrari (72 voltas), e do piloto da McLaren, Lando Norris (78 voltas), que entregará seu MCL38 ao companheiro de equipe Oscar Piastri à tarde.

Jack Doohan continuou sua preparação para 2025 com mais um dia a bordo do Alpine e foi o quarto mais rápido, à frente do reserva da Mercedes, Frederik Vesti.

A estrela da McLaren na IndyCar, Pato O'Ward, também ficou entre os 10 primeiros, ao lado do piloto de desenvolvimento da Ferrari, Antonio Fuoco, da academia da Williams, Luke Browning, e do mais recente piloto reserva da Alpine, Paul Aron.

Além de Sainz, vários outros pilotos regulares de 2024 fizeram suas estreias oficiais em suas novas equipes. Depois de ficar de fora do final da temporada pela Alpine, Esteban Ocon fez sua aparição em Abu Dhabi pela Haas, dando 46 voltas.

Ocon substitui Nico Hulkenberg, que deu suas primeiras voltas com sua nova equipe, a Sauber, e completou 63 voltas.

A pedido da Honda, Yuki Tsunoda finalmente teve a oportunidade de experimentar um carro de F1 da Red Bull, com o companheiro de equipe da Racing Bulls, Liam Lawson, ainda esperando receber a aprovação do piloto japonês para subir para a equipe principal caso Sergio Pérez seja dispensado.

A sessão ocorreu sem incidentes notáveis até agora, registrando apenas um giro rápido de Norris na saída da Curva 14.

Além de Piastri, Arthur Leclerc está participando do teste à tarde para assumir a Ferrari de Fuoco. Andrea Kimi Antonelli, que não se sentiu bem nos últimos dias, deve assumir o volante da segunda Mercedes pilotada por Vesti nas primeiras horas da manhã.

Resultados após as primeiras quatro horas:

Pos Piloto Equipe Volta 1 Carlos Sainz Williams 1min24s435 2 Charles Leclerc Ferrari 1m24s561 3 Lando Norris McLaren 1m24s678 4 Jack Doohan Alpine 1m24s730 5 Frederik Vesti Mercedes 1m25s159 6 Pato O'Ward McLaren 1m25s201 7 Antonio Fuoco Ferrari 1m25s238 8 Gabriel Bortoleto Sauber 1m25s306 9 Luke Browning Williams 1m25s409 10 Paul Aron Alpine 1m25s561 11 Yuki Tsunoda Red Bull 1m25s568 12 Isack Hadjar Red Bull 1m25s605 13 Felipe Drugovich Aston Martin 1m25s819 14 Liam Lawson RB 1m26s016 15 Jak Crawford Aston Martin 1m26s066 16 Ayumu Iwasa RB 1m26s251 17 Nico Hulkenberg Sauber 1m26s351 18 George Russell Mercedes 1m26s981 19 Ryo Hirakawa Haas 1m27s526 20 Esteban Ocon Haas 1m27s903



