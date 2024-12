Confira as primeiras imagens de Bortoleto pilotando F1 da Sauber

O dia 10 de dezembro de 2024 se torna um dos dias mais importantes para o Brasil na Fórmula 1 neste século. Após garantir o título da F2 em Abu Dhabi no domingo, Gabriel Bortoleto deu os seus primeiros passos na principal categoria do automobilismo mundial.

Junto com Nico Hulkenberg, seu novo companheiro de equipe, o brasileiro deu as primeiras voltas com o carro da Sauber, marcando oficialmente a sua estreia na F1, no primeiro dia de testes da pós-temporada. Ainda com o #98, que é provisório, ele fez o reconhecimento do C44, carro da equipe suíça que competiu na temporada 2024.

Na primeira parte da sessão, Carlos Sainz foi o mais rápido com a Williams e Bortoleto marcou o oitavo tempo.

Confira as imagens

Gabriel Bortoleto, Stake F1 Team KICK Sauber, conversa com Mattia Binotto, COO e CTO, Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

