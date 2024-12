O recém-campeão da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, já tem número definido para os testes de pós-temporada da Fórmula 1, em Abu Dhabi.

Os dígitos do brasileiro que irá fazer parte da sessão para jovens pilotos na terça-feira (10), pela Sauber, sua equipe na F1 a partir de 2025, foi flagrado em foto do jornalista Philip Horton.

Na garagem da equipe suíça, ao lado do #27, ligado a Nico Hulkenberg, que será companheiro de equipe de Bortoleto, está o #98, que será o número atribuído ao brasileiro nos testes de pós-temporada.

Apesar de estar na parede do box da Sauber, os digitos do carro de Gabriel Bortoleto na F1 foram escolhidos pela equipe e não são definitivos, conforme confirmado pela assessoria do piloto brasileiro. O número final é definido na lista de inscrição da categoria, em 2025.

